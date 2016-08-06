پروتئین گوشت قرمز موجب چاقی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه جدید محققان دانشگاه آدلاید استرالیا نشان می دهد پروتئین موجود در گوشت به اندازه مواد قندی در چاقی نقش دارد.

در این مطالعات مشخص شد که گوشت قرمز بعد از چربی، شکر و کربوهیدرات ها عامل مهمی برای افزایش وزن و چاقی محسوب می شود. چربی ها و کربوهیدرات ها انرژی کافی برای رفع نیازهای ما را تامین می کنند و سریع تر از پروتئین ها هضم می شوند. از اینرو انرژی ذخیره شده در گوشت یا بعدا استفاده می شود و یا اگر مازاد بر نیاز بدن باشد، به چربی تبدیل شده و در بدن ذخیره می شود.

طبق این مطالعه، گوشت در رژیم غذایی مدرن موجب ایجاد انرژی اضافی شده که در نهایت منجر به چاقی می شود.

در مطالعات قبلی، علت چاقی ناشی از گوشت، وجود میزان چربی در آن عنوان شده بود. محققان در این مطالعه رابطه بین مصرف گوشت و نرخ چاقی را در ۱۷۰ کشور جهان بررسی کردند.

مسیج هنبرگ، استاد دانشگاه آدلاید، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد دسترسی به مواد قندی در یک کشور ۵۰ درصد علت چاقی را توجیه می کند، در حالیکه عامل ۵۰ درصد دیگر چاقی در این کشورها، مصرف گوشت است.»

به گفته محققان، چربی ها و کربوهیدرات ها در رژیم های غذایی امروزی انرژی کافی را برای تامین نیازهای روزانه ما فراهم می کنند؛ اما با توجه به دیر هضم بودن پروتئین گوشت در قیاس با چربی و کربوهیدرات، انرژی حاصل از پروتیین مازاد می شود و در نتیجه تبدیل به چربی شده و به صورت چربی در بدن ذخیره می شود.