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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۰:۲۸

گروگانگیری در محدوده فرودگاه بین المللی نیوجرسی/آزادی دو گروگان

گروگانگیری در محدوده فرودگاه بین المللی نیوجرسی/آزادی دو گروگان

نیروهای سوات توانستند دو تن از افرادی را که توسط مردی مسلح در انباری در نزدیکی فرودگاه بین المللی نیوآرک به گروگان گرفته شده بودند،‌ نجات دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی،‌ نیروهای پلیس نیوآرک ساعت یک ظهر به وقت محلی به دنبال دریافت تماسهایی دال بر «ورود یک مرد مسلح» به داخل ساختمانی در نزدیکی «فرودگاه بین المللی لیبرتی نیوآرک» به محل مزبور اعزام شدند و توانستند دو تن از گروگانها را از این محل خارج نمایند.

نجات یافتگان که از مالکان جدید ساختمان مزبور بودند،‌ از ورود یک فرد مهاجم و مسلح به تفنگ ساچمه ای خبر دادند.

ویدئوهای گرفته شده از محل این گروگانگیری، یک خودروی زرهی را نشان می دهد که در بیرون ساختمان پارک شده است و اینکه اعضای تیم سوات یک آمریکایی آفریقایی تبار را توقیف کردند.

گفتنی است که «فرودگاه بین المللی لیبرتی نیوآرک» دومین فرودگاه پرتردد در منطقه نیویورک سیتی است که در سال ۲۰۱۵، پذیرای ۳۷.۵ میلیون مسافر بوده است.

کد مطلب 3732775

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