چاقی بالای ۵۰ سال مغز را ۱۰ سال پیرتر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ماده سفید مغز بافتی است که مناطق مغز را به یکدیگر متصل می کند و این امکان را فراهم می سازد که اطلاعات بین مناطق با یکدیگر ارتباط یابند.

با این حال محققان آمریکایی این تفاوت ها را در سنین بالای میانسالی مشاهده کرده اند که همین مسئله نشانگر این موضوع است که مغز در دوره سالمندی بسیار آسیب پذیر است.

پال فلیچر، محقق ارشد این پژوهش، در این باره می گوید: «مغز ما به طور طبیعی با افزایش سن چروک می شود اما دانشمندان تشخیص داده اند که چاقی علاوه بر ارتباط با شرایطی نظیر دیابت، سرطان و بیماری قلبی، ممکن است بر شروع و روند پیری مغز هم تاثیر گذارد.»

در این مطالعه محققان داده های مربوط به ۴۷۳ فرد بین رده سنی ۲۰ تا ۸۷ سال را مورد مطالعه قرار دادند و بررسی کردند که ایا چاقی با تغییرات مغزی مرتبط با افزایش سن مرتبط است.

در این تحقیق، محققان داده ها را بر اساس وزن به دو گروه تقسیم کردند: لاغر و دارای اضافه وزن. آنها دریافتند تفاوت های قابل توجهی در حجم ماده سفید مغز افراد دارای اضافه وزن و افراد لاغرتر مشاهده شد.

محققان دریافتند افراد دارای اضافه وزن در سن ۵۰ سالگی دارای تعداد ماده خاکستری همانند فردی در سن ۶۰ سالگی بودند که این بیانگر اختلاف ۱۰ سال در سن مغز است.