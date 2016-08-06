دندان عفونی با ریسک بیماری قلبی ارتباط دارد

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان دانشگاه هلسینکی فنلاند، سندروم حاد عروق کرونر ۲.۷ بار در بین بیماران مبتلا به عفونت ریشه دندان نسبت به افراد دیگر متداول تر است.

عفونت ریشه دندان یک نوع واکنش دفاعی بدن در مقابل عفونت میکروبی در پالپ دندان است. پوسیدگی دندان متداول ترین علت عفونت ریشه دندان محسوب می شود.

این مطالعه شامل ۵۰۸ بیمار فنلاندی با میانگین سنی ۶۲ سال بود که در زمان مطالعه علائم قلبی را تجربه کرده بودند.

انسداد عروق کرونر از طریق آنژیوگرافی آزمایش شد و مشخص شد ۳۶ درصد این افراد مبتلا به بیماری ثابت انسداد عروق کرونر، ۳۳ درصد در معرض ابتلا به سندروم حاد عروق کرونر و ۳۱ درصد هم فارغ از ابتلا به بیماری عروق کرونر بودند.

دندان های این افراد هم با استفاده از توپوگرافی پانورامیک دندان ها و فک بررسی شد و مشحص شد بالغ بر ۵۸ درصد آنها مبتلا به یک یا چند زخم التهابی بودند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد اجرای درمان روت کانال در مواجهه با دندان های پوسیده، خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را به میزان زیادی کاهش می دهد.

این محققان همچنین دریافتند عفونت ریشه دندان با وجود میزان بالای آنتی بادی در خون که مرتبط با باکتری های متداول عامل اینگونه عفونت هاست، ارتباط دارد. این مسئله نشان می دهد عفونت های دهانی بر سایر بخش های بدن هم تاثیر می گذارند.