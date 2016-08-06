خبرگزاری مهر - گروه استانها - نساء کروندی: بانوان نیمی از جامعه را تشکیل میدهند و حق دارند که از امکانات برابری نسبت به آقایان برخوردار باشند ولی متاسفانه تا کنون به این خواسته و حق قانونی خود دست نیافتهاند.
بسیاری از امکانات و تجهیزاتی که هماکنون در جامعه وجود دارد، یا به صورت مشترک برای آقایان و بانوان است و یا اینکه اختصاصی آقایان است و تنها بخش بسیار کمی از امکانات و زیرساختها ویژه بانوان است.
در روز دختر، مراسم ویژه بانوان و دیگر مناسبتهایی که اختصاص به این قشر دارد، مسئولان وعدههایی را برای توسعه امکانات و تجهیزات مورد نیاز بانوان ارائه میکنند ولی این وعدهها تا تحقق راهی بسیار دراز دارند و کمتر محقق میشوند.
کمبود شدید امکانات و فضاهای اختصاصی بانوان به حدی است که اندک فضاهای ایجاد شده برای این قشر به چشم نمیآید و به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای آنها نیست.
ایجاد نشاط و شادابی و داشتن نسلی پویا و سرزنده نیازمند توسعه امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی، سرگرمی و . . . است که باید در این زمینه نگاه ویژهای نیز به بانوان صورت گیرد.
توسعه پارکهای بانوان در نقاط مختلف شهر میتواند فضایی مناسب برای برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری و تجمعات بانوان و همچنین انجام برنامههای ورزشی آنان باشد ولی بانوان از این امکانات محروم هستند.
توسعه امکانات تفریحی بانوان بوشهری
رئیس سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با برنامههای این سازمان برای بانوان بوشهری اظهار داشت: از برنامههای مهم ما ایجاد فضای مناسب برای انجام فعالیتهای بانوان در عرصههای مختلف است.
فاطمه صفرزاده اضافه کرد: با نگاه مثبت شهردار بوشهر، پلاژ بانوان به مجموعه فرهنگی تفریحی شهرداری واگذار شده و شورا نیز حمایتهای ویژهای در این زمینه دارد.
رئیس سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری بوشهر ادامه داد: در مذاکراتی که با هیئتها و انجمنهای ورزشی نیز داشتیم، از آنها خواستیم که برنامههای خود را در پلاژ بانوان برگزار کنند.
وی بیان کرد: برای ایجاد پارک بانوان در بوشهر نیز بخشی از پارک دانشجو به پلاژ بانوان متصل شده و در این مکان پارک ویژه بانوان ایجاد میشود.
پارکی که فقط در اوج گرما ویژه بانوان است
عضو شورای شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنها پارک ویژه بانوان در شهر بوشهر فقط از صبح تا ساعت ۱۲ ظهر در اختیار بانوان است که این زمان اوج گرما است.
زهرا رضایی اظهار داشت: با توجه به اینکه زمان زیادی در جایگاههای مختلف بین دختران جوان بوده و با مشکلات آنها آشنا هستم به این مسئله واقفم که اکنون دختران بوشهری با محرومیت های مختلفی روبرو هستند.
دختران بوشهر امکانات بسیار محدودی دارند
وی با بیان اینکه دختران در استان بوشهر امکانات بسیار محدودی دارند افزود: در این استان طرح های بسیاری در راستای تقویت بنیه علمی دانش آموزن در کنکور برنامه ریزی شده است اما تا این شهر با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تنها یک کتابخانه با ظرفیت ۱۰۰ نفر آن هم یک روز در میان ویژه دختران داشته باشد این وضعیت خصوصا برای خانوادههایی که پر جمعیت هستند و در آپارتمان زندگی میکند ادامه خواهد داشت.
این عضو شورای شهر با اشاره به کمبود امکانات در زمینه های مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری ویژه دختران در شهر بوشهر گفت: به همین دلیل است که دختران این شهر برای گذران وقت خود پاساژها و بازار ها را انتخاب میکنند.
دسترسی نامناسب بانوان به پلاژ
رضایی با بیان اینکه برخی کارشکنی ها موجب آن شده است که نتوانیم آنچه در برنامهریزیهایمان داشتیم ویژه بانوان انجام دهیم، عنوان کرد: اختصاص برخی مکانهای ورزشی و تفریحی ویژه بانوان خواسته ما بود که متاسفانه به دلیل عدم رای آوری در شورا انجام نشد.
وی با اشاره به اینکه اکنون پارکی که ویژه بانوان ساخته شده را تنها از صبح تا ساعت ۱۲ ظهر در زمان اوج گرما به بانوان اختصاص دادهاند اظهار کرد: تنها مکانی که تا کنون ویژه بانوان راه اندازی و اکنون نیز قابل استفاده است پلاژ بانوان است که متاسفانه به دلیل دوری راه نسبت به مرکز شهر و عدم قرار قرار دادن خط ویژه برای بانوان برای بیشتر خانم ها تردد سخت است.
عضو شورای شهر عنوان کرد: مشکل بانوان این شهر عدم مطالبهگری است و متاسفانه علیرغم ارائه پروژههای مختلف ویژه بانوان، شورای چهارم نگاه حمایتی ویژه بانوان ندارد.
بانوان بوشهری همچنان چشمانتظار حرکتی مثبت از سوی مسئولان برای رفع محرومیتهای خود هستند و باید منتظر باشند که در چه زمانی این وعدهها محقق میشود؛ وعدههایی که دیگر بوی کهنگی گرفتهاند ولی عملی نشدهاند.
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