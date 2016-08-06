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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۰

رئیس اداره بهزیستی شفت:

۶ واحد مسکن مددجویی در شهرستان شفت افتتاح شد

۶ واحد مسکن مددجویی در شهرستان شفت افتتاح شد

شفت – رئیس اداره بهزیستی شفت با اشاره به ساخت ۴۷ واحد مسکن مددجویی تا دو سال آینده، از افتتاح شش واحد از این تعداد در شهرستان شفت خبر داد.

محمدنوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از فعالیت های سازمان بهزیستی را ساخت مسکن برای مددجویان این نهاد دانست و افزود: در همین راستا اداره بهزیستی شفت شش واحد مسکن مددجویی تکمیل شده را افتتاح و به مالکان آن تحویل داد.

وی گفت: این شش واحد مسکونی در روستاهای عثماوندان، مردخه، چوبر، سه پیران و لپوندان شهرستان شفت افتتاح شد.

رئیس اداره بهزیستی شفت اعتبار هزینه شده برای این واحدها را ۲۴۰ میلیون تومان عنوان و خاطرنشان کرد: ۱۵ میلیون تومان آن تسهیلات بنیاد مسکن و ۳۰ میلیون تومان کمک بلاعوض بهزیستی و مابقی آورده خود شخص و خیران است.

وی تصریح کرد: شش واحد مسکن مددجویی خود مالکی نیز در حال ساخت بوده که در هفته دولت امسال افتتاح و تعدادی نیز در دهه فجر بهره برداری می شود.

به گفته این مسئول ۴۷ واحد مسکن مددجویی بهزیستی در شهر شفت درحال ساخت بوده که براساس پیش بینی در طول دوسال آماده و تحویل مددجویان می شود.

کد مطلب 3732787

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