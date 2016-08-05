جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در لرستان به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی شامگاه جمعه با حضور مردم و مسئولان در پارک کیو خرم آباد برگزار شد.

در این مراسم که در حاشیه دریاچه کیو شهر خرم آباد برگزار شد حجت الاسلام حمیدرضا حنان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، محمد بازوند مدیرکل صدا و سیمای مرکز لرستان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

ماشاءالله امان الهی بهاروند دبیر اجرایی هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی لرستان در این رابطه گفت: آیین اختتامیه جشنواره شامگاه جمعه ۱۵ مرداد ماه ساعت ٢١ در پارک کیو با حضور مسئولان، شرکت کنندگان در جشنواره، هنرمندان و عموم مردم برگزار شد.

وی افزود : در این مراسم از برگزیدگان جشنواره در بخش های کارگردانی، فیلم نامه، تدوین و تصویر برداری تقدیر شد.

بهاروند یادآور شد: همچنین با انتخاب هیئت داوران سه اثر برگزیده هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در لرستان معرفی شدند.

بنابراین گزارش هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی لرستان طی دو روز در خرم آباد برگزار شد.

تله فیلم های «صابر» به کارکردانی جهانبخش سلطانی، «ژوان» به کارگردانی حسن نجفی، «بیت هشتم» به کارگردانی حمیدرضا عطارزاده، «چتری برای باران» به کارگردانی سالار حیدرنژاد و «سفر» به کارگردانی روح الله فخزو طی روز اول اکران شدند.

همچنین «تبسم گرگ» به کارگردانی جواد علیزاده، «آنگاه خورشید خاموش می شود» به کارگردانی سیدمحمد سیف زاده، «آخرین خواب بارانی» به کارگردانی ابوالفضل عطار، «صدای پای آب» به کارگردانی سیدمحمد حمزه ای و «بهمنشیر» به کارگردانی حمیدرضا لفافی از دیگر تله فیلم های راه یافته به بخش پایانی جشنواره رضوی بودند که در روز دوم نمایش داده شدند.

در آئین اختتامیه این جشنواره بیانیه هیئت داوران قرائت شد.