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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۴:۱۱

در آستانه دیدار با همتای ایرانی در باکو؛

پوتین: با ایران برای ساخت ۸ نیروگاه هسته ای جدید توافق کرده ایم

پوتین: با ایران برای ساخت ۸ نیروگاه هسته ای جدید توافق کرده ایم

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که تهران و مسکو درباره ساخت ۸ نیروگاه هسته ای جدید و کمک طرف روس به ایران در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای به توافق رسیده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتینگ روسیه، ولادیمیر پوتین در گفتگو با یک خبرگزاری جمهوری آذربایجان تاکید کرد که روسیه قرار است ۲.۲ میلیارد یورو برای تامین اعتبار نیروگاه حرارتی و برق رسانی خط راه آهن به ایران وام دهد.

پوتین خاطر نشان کرد که روسیه به تهران کمک خواهد کرد تا برجام را به طور کامل اجرا کند و این مساله هم شامل فرآیند غنی سازی اورانیوم و هم تبدیل قابلیت های تولید ایزوتوپ های پایدار خواهد بود.

وی ضمن اشاره به اینکه نخستین نیروگاه هسته ای ایران؛ یعنی همان نیروگاه بوشهر بر پایه فناوری هسته ای روسیه فعالیت می کند، خاطر نشان کرد که مسکو از عضویت کامل تهران در سازمان همکاری های شانگهای حمایت می کند.

گفتنی است که پوتین این اظهارات را در آستانه سفرش به باکو ـ پایتخت آذربایجان ـ به منظور دیدار با همتایان آذربایجانی و ایرانی خود در تاریخ ۸ آگوست جاری بیان کرده است.

کد مطلب 3732793

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