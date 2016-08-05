نیمی از ورزشگاه ماراکانا خالی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، از ساعت ٢٠ به وقت محلی مراسم افتتاحیه سی و یکمین دوره بازی های المپیک برگزار می شود تا رقابت بیش از ١٠ هزار ورزشکار شرکت کننده در این بازی ها به طور رسمی آغاز شود.

برای حضور در این مراسم از ساعت ها قبل حرکت اتوبوس ها به سمت ورزشگاه ماراکانا آغاز شد با این حال هنوز ظرفیت جایگاه تماشاگران کامل نشده است. تماشاگران به صورت پراکنده در استادیوم نشسته اند اما بیشتر صندلی های خالی است.

تنها بخشی از ورزشگاه که به جایگاه نمایندگان رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب اختصاص دارد، کاملا پر شده است.