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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۱:۵۹

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

نیمی از ورزشگاه ماراکانا خالی است

نیمی از ورزشگاه ماراکانا خالی است

کمتر از دو ساعت به آغاز مراسم افتتاحیه المپیک ریو باقی مانده اما بیشتر صندلی های ورزشگاه ماراکانا همچنان خالی است.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، از ساعت ٢٠ به وقت محلی مراسم افتتاحیه سی و یکمین دوره بازی های المپیک برگزار می شود تا رقابت بیش از ١٠ هزار ورزشکار شرکت کننده در این بازی ها به طور رسمی آغاز شود.

برای حضور در این مراسم از ساعت ها قبل حرکت اتوبوس ها به سمت ورزشگاه ماراکانا آغاز شد با این حال هنوز ظرفیت جایگاه تماشاگران کامل نشده است. تماشاگران به صورت پراکنده در استادیوم نشسته اند اما بیشتر صندلی های خالی است.

تنها بخشی از ورزشگاه که به جایگاه نمایندگان رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب اختصاص دارد، کاملا پر شده است.

کد مطلب 3732794
زینب حاجی حسینی

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