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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۲:۰۹

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

پیام هایی که افتتاحیه المپیک خواهد داشت/ ساختن همه چیز از هیچ

پیام هایی که افتتاحیه المپیک خواهد داشت/ ساختن همه چیز از هیچ

داستان مراسم افتتاحیه بازی های المپیک به گونه ای است که پیغام های زیادی برای جهانیان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، بر اساس آنچه در کتاب راهنمای رسانه ها آمده و پیش از آغاز افتتاحیه در اختیار خبرنگاران گذاشته شده است، این مراسم پیام های زیادی دارد که البته تا ٤٠ دقیقه پس از آغاز مشخص نخواهد شد.

اما داستان کلی مراسم افتتاحیه بر این تاکید دارد که مردم برزیل توانایی زیادی دارند و می توانند از هیچ ، همه چیز بسازند. چیزی شبیه معجزه و با دستهای خالی. در این مراسم نمادهایی نیز برای ارائه فرهنگ میزبان نمایش داده می شود.

در بخش بعدی به فرهنگ غنی برزیل اشاره می شود و نمادهایی برای این ارائه می شود. در ادامه مراسم، نمایش هایی حاوی صلح و جستجو کردن آن اجرا می شود. با این هدف که رویکرد تازه ای از صلح در سیاره زمین نمایش داده شود.

کد مطلب 3732795
زینب حاجی حسینی

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