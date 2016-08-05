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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۰۵

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

تماشاگران افتتاحیه المپیک در قاب تصویر/ خبرنگاران ناراضی اند

تماشاگران افتتاحیه المپیک در قاب تصویر/ خبرنگاران ناراضی اند

ورزشگاه ماراکانا که میزبان مراسم افتتاحیه بازی های المپیک است، در فاصله کمتر از یک ساعت مانده به آغاز این مراسم کم کم حال و هوای افتتاحیه به خود می گیرد.

به گزارش خبرنگار  اعزامی مهر به ریودژانیرو، حدود نیم ساعت به آغاز مراسم افتتاحیه بازی های المپیک ریو در ورزشگاه ماراکانا باقی مانده است. صندلی های این استادیوم ۸۰ هزار نفری که تا همین یک ساعت پیش خالی بود، کم کم در حال پر شدن است؛ هر چه تعداد تماشاگران بیشتر می شود، حال و هوای المپیکی آنها و شور و نشاط شان برای افتتاحییه هم بیشتر می شود. 

برای دقایقی مانیتورهای نصب شده در استادیوم ماراکانا به پخش تصاویر تماشاگران حاضر در استادیوم اختصاص داشت؛ با پخش این تصاویر صدای تماشاگران فضای استادیوم را در بر می گرفت. 

دیگر اینکه اینترنت استادیوم ماراکانا به لحاظ سرعت وضعیت خوبی ندارد و همین مسئله روی سرعت کاری خبرنگاران تاثیر گذاشته و باعث نارضایتی آنها شده است. 

کد مطلب 3732802
زینب حاجی حسینی

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