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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

ماراکانا و تماشاگرانش به استقبال افتتاحیه رفتند

ماراکانا و تماشاگرانش به استقبال افتتاحیه رفتند

تعدادی کودک با حضور در استادیوم ماراکانا و اجرای نمایش، به تمرین برای هماهنگ سازی تماشاگران پرداختند تا آنها را برای آغاز افتتاحیه آماده تر کنند.  

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، دقایقی پیش از آغاز مراسم افتتاحیه بازی های المپیک، با حضور چند کودک که توسط یک خانم مجری رهبری می شدند، حرکات نمایشی برای تماشاگران اجرا شد تا آنها اینگونه فضای استادیوم ماراکانا هر چه بیشتر آماده افتتاحیه شود.

پیش از آغاز نمایش های کودکانه، بخشی از چراغ های استادیوم خاموش شد؛ این مورد در کنار نور موبایل تماشاگران فضای سالن محل برگزاری مراسم را دیدانی کرد.

مراسم افتتاحیه سی و یکمین دوره بازی های المپیک از ساعت 20 به وقت محلی ریودوژانیرو در استادیوم ماراکانا آغاز می شود.

کد مطلب 3732804
زینب حاجی حسینی

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