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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۳:۱۴

فیلم/ آتش‌سوزی در تأسیسات نفت و گاز گناوه

فیلم/ آتش‌سوزی در تأسیسات نفت و گاز گناوه

بوشهر - ایستگاه تقویت فشار گاز در نزدیکی روستای شول شهرستان گناوه دچار آتش‌سوزی شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی شدیدی از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد شنبه در تاسیسات نفت و گاز شهرستان گناوه رخ داده و تاکنون آتش هنوز مهار نشده است.

علت حادثه هنوز مشخص نیست. گفته می‌شود حداقل چهار نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند.

کد مطلب 3732805

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