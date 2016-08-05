به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی شدیدی از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد شنبه در تاسیسات نفت و گاز شهرستان گناوه رخ داده و تاکنون آتش هنوز مهار نشده است.
علت حادثه هنوز مشخص نیست. گفته میشود حداقل چهار نفر در این حادثه مصدوم شدهاند.
بوشهر - ایستگاه تقویت فشار گاز در نزدیکی روستای شول شهرستان گناوه دچار آتشسوزی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، آتشسوزی شدیدی از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد شنبه در تاسیسات نفت و گاز شهرستان گناوه رخ داده و تاکنون آتش هنوز مهار نشده است.
علت حادثه هنوز مشخص نیست. گفته میشود حداقل چهار نفر در این حادثه مصدوم شدهاند.
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