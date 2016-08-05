به گزارش خبرنگار مهر، آتش‌سوزی شدیدی از ساعت ۴۵ دقیقه بامداد شنبه در تاسیسات نفت و گاز شهرستان گناوه رخ داده و تاکنون آتش هنوز مهار نشده است.

علت حادثه هنوز مشخص نیست. گفته می‌شود حداقل چهار نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند.