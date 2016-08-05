برگزیدگان جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در لرستان طی مراسمی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان و ... در محل پارک «کیو» خرم آباد با حضور مردم معرفی و تجلیل شدند.

در بخش صدا گذاری و صدا برداری هیئت داوران ضمن تقدیر از مهدی صالح کرمانی صدابردار فیلم « بهمنشهر» و آرش قاسمی صدا بردار فیلم «صدای پای باران» جایزه بهترین صدا گذاری را با اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به قاسم خدابنده لو به خاطر فیلم «آخرین خواب بارانی» از صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی تقدیم کرد.

همچنین هیئت داوران هشتمین جشنواره تولیدات رضوی در لرستان جایزه بهترین تدوین را با اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به طور مشترک به کاوه ایمانی و مژده قاجاریه به خاطر فیلم «ژوان» از صدا و سیمای مرکز کردستان تقدیم کرد.

بنا بر این گزارش هیئت داوران همچنین در بخش فیلم نامه جایزه بهترین فیلم نامه را با اهدای تندیس، لوح افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال به حمید رضا لوافی به خاطر فیلم «بهمنشهر» از صدا و سیمای مرکز خراسان آبادان تقدیم کرد.

در بخش تصویر برداری نیز هیئت داوران با اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال به حامد فرشته حکمت به خاطر فیلم « تبسم گرگ» از صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی اهدا کرد.

هیئت داوران هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در بخش کارگردانی ضمن تقدیر و تقدیم لوح تقدیر به حسن نجفی به خاطر فیلم «ژوان»، حمید رضا لبافی به خاطر فیلم «بهمنشهر» و جواد علیزاده به خاطر فیلم «تبسم گرگ»، جایزه بهترین کارگردانی را با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و مبلغ ۴۰ میلیون ریال به محمد حمزه ای به خاطر فیلم «صدای پای باران» از گروه فیلم های تلویزیونی شبکه یک تقدیم کرد.

بنا بر این گزارش، هیئت داوران از میان فیلم های ارائه شده سه فیلم را بدون در نظر گرفتن رتبه حائز عنوان جایزه بهترین فیلم دانسته و با اهدای تندیس جشنواره، لوح افتخار و مبلغ ۶۰ میلیون ریال از مهدی مدد تهیه کننده فیلم «ژوان» از صدا و سیمای مرکز کردستان، ابراهیم اصغری تهیه کننده فیلم «تبسم گرگ» از صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، مهدی علینقی پور تهیه کننده فیلم «بهمنشهر» از صدا و سیمای مرکز آبادان تقدیر کرد.

همچنین هیئت داوران ضمن تقدیر از فیلم های «سفر»، «صابر »و «بیت هشتم» جایزه ویژه خود را با اهدای تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۴۰ میلیون ریال به سالار حیدر نژاد به خاطر فیلم «چتری برای باران» برای انتخاب مضمون همسو با اهداف جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی استان لرستان اهدا کرد.

بنا بر این گزارش، در اختتامیه این جشنواره مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از سید محمد سیف زاده فیلم ساز لرستانی تقدیر به عمل آوردند.