به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا حنان شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه هشتمین جشنواره تولیدات تلویزیونی رضوی در استان لرستان با اشاره به برگزاری این جشنواره در مرکز لرستان اظهار داشت: در مجموع ۲۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره از استانهای مختلف ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه هر ساله جشنواره های رضوی در سطح بین المللی برگزار می شوند عنوان کرد: این جشنواره ها هر ساله با استقبال گرم مردم به ویژه مسلمانان و شیعیان مواجه می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به استقبال پر شور هنرمندان برای شرکت در جشنواره های رضوی بیان داشت: خوشبختانه این جشنواره ها روز به روز پر رونق تر برگزار می شوند.

حجت الاسلام حنان با بیان اینکه استان لرستان هر ساله این افتخار را دارد که یکی از جشنواره های رضوی را با یک موضوع خاص برگزار کند ادامه داد: امسال جشنواره رضوی در لرستان با موضوع تله فیلم و محصولات تلویزیونی برگزار شد.

وی با بیان اینکه امسال جشنواره رضوی در لرستان با مشارکت صدا و سیمای مرکز لرستان برگزار شد افزود: امیدواریم طی سالهای آینده هنرمندان استان لرستان حضوری پررنگ تر در این جشنواره داشته باشند.