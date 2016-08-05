به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، این مراسم از ساعت ۰۳:۳۰ دقیقه بامداد به وقت تهران با حضور نمایندگانی از ۲۰۶ کشور جهان و بسیاری از چهره های ورزشی و سیاسی و همچنین کاروان ورزش ایران آغاز شد و پس از بیش از چهار ساعت با روشن کردن مشعل المپیک به پایان رسید. گزارش کامل این مراسم را در زیر می خوانید:

شمارش معکوس برای شروع

دو دقیقه پیش از آغاز افتتاحیه شمارش معکوس برای آغاز رسمی این مراسم آغاز شد و البته پیش از آن بان کی مون دییر کل سازمان ملل پیام صلح و دوستی خود را برای این دوره بازی ها صادر کرد.

خاموشی ورزشگاه و شعر برزیلی

در آغاز مراسم چراغ های استادیوم به طور کامل خاموش شد و بعد از دقایقی اجرای نمایش های ویژه افتتاحیه آغاز شد، بعد از اجرای یک بخش کوتاه از نمایش‌های پیش‌بینی شده، شعری که به نظر می رسید از شعرهای اصیل برزیل بود توسط یک گره اجرا شد.

بزرگترین باغ جهان به تصویر کشیده شد

در ادامه نمایشی اجرا شد که در واقع به میلیون ها سال قبل اشاره داشت، زمان تشکیل باغی بزرگ در برزیل که عنوان بزرگترین باغ جهان را دارد. جنگل آمازون یکی از مکان های دیدنی است که در گوشه ای از افتتاحیه به تصویر کشیده شد. در اصل همان سبزی که همه جا دیده می شد و به نوعی در نماد بازیها هم هست، برگرفته از این ماجراست.

مهاجرت قاره های مختلف به برزیل

در بخشی از مراسم افتتاحیه، افراد با استفاده از چرخ هایی بزرگ به اجرای نمایش پرداختند، این چرخ ها نشان دهنده ورود آفریقایی ها به این منطقه اند که با زور وارد شدند. با استفاده از این چرخ ها شاید خواسته شده قدرت تخریبی این قوم نشان داده شود. در ادامه با وارد شدن دو گروه نمایش در واقع مهاجرت مردم از خاورمیانه و آسیا به برزیل به تصویر کشیده شد. پرچم قرمزی که در گوشه ای از افتتاحیه به تصویر کشیده شد، اشاره داشت به قرن ٢٠ و مهاجرت ژاپنی ها به برزیل.

فضای جالب ورزشگاه

هنرمندی که لودمیلا نام داشت، با اجرای برنامه هایی، حرکات نمایشی معروف برزیل را به نمایش گذاشت تا به نوعی تمام جهان را با این حرکات هنری هماهنگ کند. آتش بازی که یکی از قسمت های اصلی در تمام مراسم افتتاحیه است، در افتتاحیه المپیک ریو نیز جایگاه خاص خود را داشت و برای دقایقی جو استادیوم را روشن و بعد به خاطر دود آتش، مه آلود کرد. برای دقایقی به خاطر صحبت های دو مجری زن و مرد، فضای استادیوم از سوی تماشاگران آرام شد، در این لحظه کودکی کوله به پشت و کلاه به سر وارد صحنه شد و نظاره گر یک گیاه کوچک داخل گلدان شد.

آغاز رژه ورزشکاران با یونان

در ادامه رژه ورزشکاران کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک با رژه کشور یونان و سپس افغانستان آغاز شد. بعد از آن کشورهای مختلف درحالی که ورزشکارانشان لباس های شاد و زیبا برتن داشتند رژه رفتند. همه ورزشکاران هنگام رژه لبانی خندان داشتند و به انجام حرکات شاد ورزشی می پرداختند.

رژه کاروان امام رضا(ع)

کاروان ورزش ایران در میانه های مراسم افتتاحیه با پرچمداری زهرا نعمتی وارد ورزشگاه ماراکانا شد و از مقابل جایگاه رژه رفت. زهرا نعمتی ورزشکار معلول ایران مورد توجه رسانه های مختلف قرار داشت. بانوان ایرانی نیز با حجاب کامل در این مراسم حضور داشتند.

احترام به محصول ملی

در پایان رژه، یک ورزشکار به نمایندگی از کشورش یک دانه قهوه را داخل طرفی استوانه ای قرار می دهد. قهوه به گونه ای نماد کشور برزیل محسوب می شود تا آنجا که این کشور را سرزمین قهوه هم می نامند.

«جان کری» و «فرانسوا اولاند» در افتتاحیه

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، و فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، در این مراسم حضور دارند و رژه کاروان کشورشان را تماشا کردند.

مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی

از ابتدای این مراسم چهار هلی کوپتر و چند پهباد بطور دایم بر فراز استادیوم در حال پرواز هستند و اطراف استادیوم را تا فضای چند کیلومتری زیر نظر دارند.

غیبت چند والیبالیست مطرح ایران در افتتاحیه

سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران به همراه سیدمحمد موسوی، شهرام محمودی و ... در این مراسم حضور نداشتند. این سه بازیکن در تصویری که از آنها منتشر شده است در محل اقامت خود حضور دارند و افتتاحیه را از طریق تبلت تماشا کردند. دلیل غیبت آنها در مراسم افتتاحیه اعلام نشده است.

پایان رژه ورزشکاران با رژه تیم میزبان

بعد از اجرای نمایش های مختلف که به نوعی تاریخ کشور برزیل را به تصویر می کشید و در حالیکه حدود یک ساعت از آغاز مراسم می گذشت، رژه ورزشکاران کاروان کشورهای مختلف با ورود ورزشکاران افغانستان به استادیوم ماراکانا آغاز شد. المپیک سی و یکم با حضور ورزشکاران ٢٠٦ کشور برگزار می شود و رژه نمایندگان این کشورها در مراسم افتتاحیه دو ساعت به طول انجامید. برزیل آخرین کشوری بود که ورزشکارانش در افتتاحیه المپیک رژه رفتند. پیش از برزیل، ورزشکاران تیم پناهجویان رژه رفتند.

نورافشانی ورزشگاه

آخرین بخش از رژه تیم ها به نورافشانی ورزشگاه منتهی شد که طی آن کارگردان این برنامه پس از استقرار جعبه هایی با بذرهای قهوه و. شکوفا شدن آنها، نورافشانی زیبا را آغاز کرد و پس از چند دقیقه این نورافشانی هم خاتمه یافت.

ریو آماده تاریخ ساز است

در پایان مراسم رژه کاروان ورزش کشورها و بعد از آتش بازی، کارلوس نازمن رئیس کمیته برگزاری المپیک طی صحبت هایی اظهارداشت: من به مردمم و کشورم افتخار می کنیم. به این افتخار می کنیم که ورزشکار بودم و در المپیک توکیو به عنوان ورزشکار شرکت کردم.

وی با بیان اینکه ما اینجا جمع شده ایم که با هم تولد دنیای تازه را جشن بگیریم، ادامه داد: بیایید با هم و کنار هم با وجود چالش های مختلف زندگی کنیم. آرزوهایی که ما داریم، ما را به انسان ها و شخصیت های مختلفی تبدیل کرده است. نازمن همچنین تاکید کرد ریو آماده تاریخ سازی است.

باخ: در المپیک ریو یک اتفاق جهانی افتاده است

توماس باخ در مراسم افتتاحیه المپیک اظهارداشت: دوستان عزیز من از تمام دنیا، به المپیک سی و یکم خوش آمدید. این اولین المپیک در آمریکای جنوبی است. امروز کاری کردید که شاید قبلا یک رویا بود، شما در سخت ترین شرایط تاریخی برزیل این میزبانی را انجام دادید. ما همیشه به شما باور داشتیم.

باخ تاکید کرد: یکی از اتفاق های خوب المپیک این است که هزاران هزار نفر برای والنتیر شدن داوطلب شده اند. در این المپیک یک اتفاق جهانی افتاده است و آن اینکه همه ما برابریم.

رئیس کمیته بین المللی المپیک یادآور شد: در این المپیک همه به المپیک و ارزشهایش احترام می گذارند. روح همبستگی را در این المپیک می بینیم. توماس باخ در پایان گفت که همه ما با هم به پناهندگان خوشامد می گوییم.

غیبت والیبالیست ها در افتتاحیه المپیک جنجالی شد

سعید معروف، شهرام محمودی و محمد موسوی در مراسم افتتاحیه المپیک غایب بودند. غیبت این سه بازیکن علاوه بر اینکه واکنش های زیادی را در فضای مجازی به همراه داشت، جنجال های دیگری هم موجب شد.

موسوی در واکنش به اعتراضات انجام شده نسبت به غیبتش، عنوان کرده که اندازه نبودن لباس ها باعث غیبت وی و همچنین معروف و محمودی شده است. این در حالی است که چند ساعت پیش از افتتاحیه از سعید معروف عکسی با لباس افتتاحیه منتشر شد.

اهتزاز پرچم المپیک

پس از رژه کاروان ورزش کشورها که دو ساعت به طول انجامید و ایراد سخنرانی توسط رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک ریو و همچنین توماس باخ، پرچم المپیک که منقش به پنج حلقه است، توسط ورزشکاران پیشین رشته های مختلف به اهتزاز در آمد.

سوگندنامه ورزشکاران قرائت شد

بعد از اهتزاز پرچم المپیک و قرائت سوگندنامه توسط دو ورزشکار و یک مربی، مراسم افتتاحیه المپیک ریو با اجرای حرکات نمایشی و هنرنمایی یک هنرمند (خواننده) پیگیری شد.

مشعل المپیک ۲۰۱۶ روشن شد

در این بخش مشعل المپیک توسط دو ورزشکار مرد و زن حمل شد و در نهایت توسط «گوستاوو کوئرتن»، تنیسور برزیلی روشن شد. بعد از روشن شدن مشعل، آتش بازی گسترده فضای استادیوم ماراکانا و آسمان تاریک ریودوژانیرو را کاملا روشن کرد.