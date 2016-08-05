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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۴:۲۹

همگام با المپیک سی و یکم؛

پیام محیط زیستی در افتتاحیه/ وقتی یخ ها آب می شوند!

پیام محیط زیستی در افتتاحیه/ وقتی یخ ها آب می شوند!

یکی از مضامین مراسم افتاحیه سی و یکمین دوره بازی های المپیک، گرم شدن زمین است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بازی های المپیک ۲۰۱۶ در حال حاضر در ورزشگاه ماراکانا در حال برگزاری است.

در بخشی از این مراسم به موضوع گرم شدن کره زمین در سال های گذشته پرداخته شد و اینکه این پدیده جوی چه عواقبی را برای یخ های قطب به همراه خواهد داشت.

بالا آمدن سطح دریاها و زیر آب رفتن کرانه های ساحلی از جمله عواقب گرم شدن کره زمین است.

پیشاپیش تمامی کاروان ها هم نوجوانی به چشم می خورد که نهالی در دست دارد که این از اهمیت درخت برای سلامت کره زمین حکایت دارد. 

سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 3732815

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