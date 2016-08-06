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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۵:۲۲

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

کاروان امام رضا (ع) در ورزشگاه ماراکانا رژه رفت

کاروان امام رضا (ع) در ورزشگاه ماراکانا رژه رفت

کاروان ورزش ایران با پرچمداری زهرا نعمتی وارد استادیوم ماراکانا شد تا در رژه مراسم افتتاحیه شرکت کند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، با گذشت یک ساعت از آغاز مراسم افتتاحیه المپیک، رژه ورزشکاران شرکت کننده با رژه کشور افغانستان آغاز شد.

بعد از رژه چندین کشور که بر اساس ترتیب حروف الفبا انجام می شود، کاروان ایران با پرچمداری زهرا نعمتی وارد استادیوم ماراکانا شد و رژه رفت.

علاوه بر تنها کماندار کاران ایران، تیراندازی، تنیس روی میز، والیبال، شمشیربازی دیگر رشته هایی بودند که نمایندگان المپیکی آتها در رژه شرکت کردند.

کاروان ایران با ٦٤ ورزشکار در ١٤ رشته در سی و یکمین دوره بازی های المپیک شرکت دارد. این بازی ها از فردا به طور رسمی آغاز شده و تا ٣١ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 3732821

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