درخواست ساندرز از طرفدارانش برای رای دادن به کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، برنی ساندرز در مقاله ای که در روزنامه آمریکایی "لس آنجلس تایمز" به چاپ رسیده، خاطر نشان کرد: من از هیلاری کلینتون حمایت می کنم و همه کسانی که در انتخابات درون حزبی به من رای داده بودند، باید در انتخابات آتی به وی رای بدهند.

وی افزود: می دانم که شاید بسیاری از طرفدارانم به خاطر نتیجه نهایی فرآیند معرفی نامزد نهایی حزب (دموکرات) ناامید شده باشند، اما از دست دادن عزم و اراده و دست بسته نشستن دردی را دوا نمی کند. مهم این است که به راه مان ادامه دهیم و با تداوم مبارزه علیه دونالد ترامپ (نامزد جمهوری خواهان) او را شکست دهیم.

این در حالی است که بسیاری از طرفداران ساندرز برای رای دادن به کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری مردد هستند و افشاگری ویکیلیکس درباره ایمیل های دو رهبر حزب دموکرات به منظور حمایت از کلینتون و جلوگیری از انتخاب نهایی ساندرز به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری باعث خشم و ناراحتی شدید آنها شده است.

اما ساندرز در مقاله خود تاکید کرده است که <به قدرت رسیدن ترامپ فاجعه و لکه ننگی بر پیشانی آمریکا خواهد بود. برنامه های وی هیچ پایه و اساس درستی مانند بهبود وضعیت اقتصاد،‌ توسعه سیستم های آموزشی، بهداشتی و زیست محیطی ندارد، بلکه تنها بر اختلاف افکنی و تفرقه متمرکز شده است.>