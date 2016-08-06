عربستان سعودی هرگز دشمن رژیم صهیونیستی نبوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبد الله زغیب» طی مقاله ای در روزنامه السفیر لبنان با اشاره به عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم صهیونیستی که اخیرا آشکارتر شده است، اعلام کرد که رژیم سعودی هرگز دشمن اسرائیل نبوده است و نمی توان چنین رویکردی نه در ادبیات و گفتمان دیپلماتیک این کشور و نه حتی در ادبیات تاریخی اسرائیل از زمان اشغال فلسطین مشاهده کرد.

وی تصریح کرده است که عربستان از آغاز تاریخ خود و به ویژه از زمان آغاز حکومت خانواده سلطنتی آل سعود درصدد حفظ روابط و منافع خود بوده است که با منافع کشورهای همسایه فلسطین اشغالی که در برهه ای از تاریخ وارد جنگ با رژیم صهیونیستی شدند، فرق می کرد.

این نویسنده برجسته جهان عرب تاکید کرده است که ریاض همواره سعی در اتخاذ اقدامات خصمانه علیه مخالفان آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان عرب و منطقه خاورمیانه داشته است؛ تا جایی که عملیات های مقاومتی گروه های مقاومت لبنان و فلسطین را "ریسک" توصیف می کرد و در اجلاس سال ۲۰۰۲ سران عرب در بیروت، با ارائه طرح صلح عربی زمینه ساز عادی سازی بیش از پیش روابط کشورهای عربی با اسرائیل شد.

زغیب در پایان تصریح کرده است که عربستان در حال حاضر مواضع خود در قبال عادی سازی روابط با تل آویو را علنی تر کرده است و "جنگ نیابتی" خود با ایران در عرصه های مختلف را هم بهانه ای برای همسویی بیشتر با رژیم صهیونیستی قرار داده است؛ هر چند که در اکثر این عرصه ها مانند یمن، سوریه و عراق شکست های تلخی را در برابر ایران متحمل شده است.