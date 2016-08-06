به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، مراسم افتتاحیه بازی های المپیک از ساعت ٢٠ به وقت محلی برزیل در استادیوم ماراکانا ریودوژانیرو آغاز شد. این مراسم در حالی برگزار شد که نکات دیدنی و البته خواندنی داشت؛ از جمله اینکه:

* «از هیچ میتوان همه چیز ساخت» و «محیط زیست»؛ اینها جزو پیام هایی بود که نمایش های مراسم افتتاحیه در بخش های مختلف در برداشت.

* افغانستان اولین کشوری بود که ورزشکارانش برای رژه وارد استادیوم ماراکانا شدند.

* افرادی که مسئول حمل پلاکاردهای منقش به نام کشورها و حرکت مقابل کاروان هر کشور بودند، سوار بر دوچرخه هایی که با گل تزئین شده بود، وارد استادیوم ماراکانا می‌شدند.

* کیومرث هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک تنها مسئول ورزش ایران بود که در افتتاحیه حضور داشت. وزارت ورزش هیچ نماینده ای نداشت.

* جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا جزو معروف ترین و شاید هم معروف ترین چهره سیاسی حاضر در افتتاحیه بود. وی به هنگام رژه ورزشکاران آمریکا به نشانه احترام مقابل آنها ایستاد.

* آمریکا در میان ٢٠٦ کشور شرکت کننده در بازی های المپیک بیشترین تعداد ورزشکار را دارد. این کشور با ٥٥٥ ورزشکار در المپیک ریو حاضر است که تعداد زیادی از آنها نیز در التتاحیه و مراسم رژه شرکت داشتند.

* کاشت دانه توسط ورزشکاران حاضر در رژه یکی از بخش های جالب افتتاحیه بود که پیام رسان توجه به محیط زیست بود.

* لباس ورزشکاران برخی کشورها در مراسم رژه، لباس کاملا سنتی آنها بود.

* کاروان ورزش ایران وقتی با پرچمداری زهرا نعمتی وارد استادیوم ماراکانا شد و رژه رفت که حدود یک ساعت از آغاز رژه ورزشکاران می گذشت.

* کاروان ایران به مدت ٢٠ ثانیه در مراسم رژه شرکت داشت.

* سکینه خدابنده لو، مربی تیم تیراندازی بانوان ایران مسئولیت حرکت دادن ویلچر زهرا نعمتی، پرچمدار ایران را بر عهده داشت.

* یک نکته مهم این که کاپیتان تیم ملی والیبال یعنی سعید معروف همراه با شهرام محمودی و محمد موسوی به جای حضور در مراسم افتتاحیه در هتل ماندند و با تبلت مراسم افتتاحیه را تماشا کردند. به نظر می رسد مهمتر از غیبت این سه ملی پوش در افتتاحیه، دلیل غیبت آنهاست! این بزرگترین علامت سوال برای حضور کاروان ورزش ایران در مراسم افتتاحیه بود.

* پرچمدار کشور کنیا یک بانوی محجبه بود. زهرا نعمتی از ایران نیز جزو پرچمداران محجبه مراسم افتتاحیه بود.

* از ابتدای مراسم افتتاحیه چهار هلی کوپتر و چند پهباد دائما بر فراز استادیوم در حال پرواز بودند و تمام اطراف استادیوم را تا فضای چند کیلومتری زیر نظر داشتند.

* مشعل سی و یکمین دوره بازیها به زیبایی و طی مراسم خاصی روشن شد تا این دوره از مسابقات به طور رسمی از صبح امروز شنبه آغاز شود.