ریو آماده تاریخ سازی است/ با هم تولد دنیای تازه را جشن بگیریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریو، در پایان مراسم رژه کاروان ورزش کشورها و بعد از آتش بازی، کارلوس نازمن رئیس کمیته برگزاری المپیک طی صحبت هایی اظهارداشت: من به مردمم و کشورم افتخار می کنیم. به این افتخار می کنیم که ورزشکار بودم و در المپیک توکیو به عنوان ورزشکار شرکت کردم.

وی با بیان اینکه ما اینجا جمع شده ایم که با هم تولد دنیای تازه را جشن بگیریم، ادامه داد: بیایید با هم و کنار هم با وجود چالش های مختلف زندگی کنیم.

رئیس کمیته برگزاری المپیک تاکید کرد: آرزوهایی که ما داریم، ما را به انسان ها و شخصیت های مختلفی تبدیل کرده است.

نازمن همچنین تاکید کرد ریو آماده تاریخ سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.