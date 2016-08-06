توماس باخ: در المپیک ریو یک اتفاق جهانی افتاده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، توماس باخ در مراسم افتتاحیه المپیک اظهارداشت: دوستان عزیز من از تمام دنیا، به المپیک سی و یکم خوش آمدید. این اولین المپیک در آمریکای جنوبی است.

وی خطاب به برزیلی ها ادامه داد: امروز کاری کردید که شاید قبلا یک رویا بود، شما در سخت ترین شرایط تاریخی برزیل این میزبانی را انجام دادید. ما همیشه به شما باور داشتیم.

باخ تاکید کرد: یکی از اتفاق های خوب المپیک این است که هزاران هزار نفر برای والنتیر شدن داوطلب شده اند. در این المپیک یک اتفاق جهانی افتاده است و آن اینکه همه ما برابریم.

رئیس کمیته بین المللی المپیک یادآور شد: در این المپیک همه به المپیک و ارزشهایش احترام می گذارند. روح همبستگی را در این المپیک می بینیم.

توماس باخ در پایان گفت که همه ما با هم به پناهندگان خوشامد می گوییم.