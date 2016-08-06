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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۶:۵۷

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

توماس باخ: در المپیک ریو یک اتفاق جهانی افتاده است

توماس باخ: در المپیک ریو یک اتفاق جهانی افتاده است

رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت: در المپیک ریو یک اتفاق جهانی افتاده است و آن اینکه همه ما برابریم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، توماس باخ در مراسم افتتاحیه المپیک اظهارداشت: دوستان عزیز من از تمام دنیا، به المپیک سی و یکم خوش آمدید. این اولین المپیک در آمریکای جنوبی است.

وی خطاب به برزیلی ها ادامه داد: امروز کاری کردید که شاید قبلا یک رویا بود، شما در سخت ترین شرایط تاریخی برزیل این میزبانی را انجام دادید. ما همیشه به شما باور داشتیم.

باخ تاکید کرد: یکی از اتفاق های خوب المپیک این است که هزاران هزار نفر برای والنتیر شدن داوطلب شده اند. در این المپیک یک اتفاق جهانی افتاده است و آن اینکه همه ما برابریم.

رئیس کمیته بین المللی المپیک یادآور شد: در این المپیک همه به المپیک و ارزشهایش احترام می گذارند. روح همبستگی را در این المپیک می بینیم.

توماس باخ در پایان گفت که همه ما با هم به پناهندگان خوشامد می گوییم.

کد مطلب 3732838
رضا خسروي

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