ضرورت ایجاد بادشکن مصنوعی در کویر میقان برای کنترل فرسایش بادی

یوسف یوسفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود یک دهم از عرصه های بیابانی استان مرکزی متعلق به کویر میقان است که ۱۲هزار هکتار از این منطقه به دلیل نمک موجود در خاک، فاقد هر گونه پوشش گیاهی است و به همین دلیل برای جلوگیری از گسترش این کویر و نفوذ غبار آن به مناطق اطراف باید در اطراف این منطقه بادشکن های مصنوعی نصب شود.

وی افزود: گرد و غبار این منطقه کویری تهدیدی برای هوای مناطق همجوار ان از جمله شهر اراک و روستاهای اطراف است که طرح ایجاد بادشکن غیر زنده به عنوان راهکار مهار آسیب و بحران های ناشی از فرسایش بادی و ایجاد گرد و غبار مطرح شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی بیان داشت: تاکنون بیش از ده هکتار از این اراضی بیابانی به بادشکن های غیرزنده مجهز شده اند و در صورت تخصیص بودجه لازم این روند ادامه خواهد یافت.

غلظت نمک موجود در بخشی از کویر میقان اجازه کاشت گیاه را نمی دهد

یوسفی خاطرنشان ساخت: کاشت گیاهان مقاوم به شرایط بی آبی و کویری نیز در این منطقه چند سالی است که آغاز شده اما غلظت نمک موجود در بخشی عمده ای از کویر میقان اجازه کاشت گیاه را نمی دهد و برای کنترل پیشروی کویر ناچار به ایجاد بادشکن های مصنوعی و غیرزنده هستیم.

وی افزود: وجود این بادشکن ها تهدیدی برای محیط زیست و عرصه های طبیعی به همراه ندارد و در حال حاضر بهترین روش برای کنترل پیشروی مناطق بیابانی و جلوگیری از فرسایش بادی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: ایجاد بادشکن های غیرزنده و کنترل فرسایش بادی در بلندمدت سبب می شود در مناطقی از کویر که خاک مناسب تری دارند پوشش گیاهی شکل بگیرد که خود عامل مهمی در مقابله با بیابان زایی است.

سالانه ۱۵۰۰ هکتار از مراتع استان به علت حریق و تغییر کاربری از بین می رود

وی گفت: هر سال بیش از یک هزار و ۵۰۰ هکتار از مراتع استان بر اثر آتش سوزی و تغییر کاربری از بین رفته و به تدریج تبدیل به بیابان می شود.

یوسفی افزود: وقوع حریق طی سال های اخیر بر اثر عواملی چون دمای بالای هوا در فصول گرم، خشکسالی و همچنین عوامل انسانی باعث نابودی بخش مهمی از مراتع و عرصه های طبیعی استان مرکزی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی تصریح کرد: طی سال گذشته در استان وقوع بیش از ۷۰ آتش سوزی در عرصه های طبیعی، بیش از یک هزار و ۲۰۰ هکتار از مراتع را از بین برد و متاسفانه دو سوم این آتش سوزی ها عامل انسانی دارد و بر اثر سهل انگاری و بی دقتی رخ می دهد.

یوسفی بیان داشت: در زمینه کاهش آتش سوزی های با عامل انسانی و ناشی از سهل انگاری، نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در سطح جامعه هستیم تا بتوانیم وقوع این عامل مهم نابودی مراتع را در استان به کمترین حد کاهش دهیم.

اجرای طرح ترسیب کربن در استان مرکزی باید گسترش یابد

مدیرکل منابع طبیعی استان مرکزی همچنین با اشاره به اجرای پروژه ترسیب کربن در استان برای حفظ پوشش گیاهی گفت: این طرح برای نخستین بار در استان خراسان جنوبی انجام شد و در استان مرکزی نیز به عنوان هفتمین استان پایلوت، اجرای طرح ترسیب کربن طی سه سال گذشته در شهرستان محلات آغاز شده است.

یوسفی اظهار داشت: مهم‌ترین پروژه‌ها و طرح‌های منابع طبیعی استان در سال جاری، ترسیب کربن و تعمیم آن در شهرستان ها، بیابان‌زدایی، احیای منابع طبیعی، آبخیزداری و حفاظت از خاک است.

وی با اشاره به اجرای طرح ترسیب کربن در ۵۰ هزار هکتار از اراضی محلات افزود: باید تدابیری اتخاذ شود تا این طرح در ۱۲شهرستان استان اجرا شود و در زمینه ارتقای بهره‌وری گام برداشته شود، همچنین باید دیم‌زارها و اراضی کم بازده را به کشت علوفه، یونجه و گیاهان دارویی تبدیل کنیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: طرح دیگری که مدت زمان دو سال است در ساوه آغاز شده احیای منابع طبیعی جامعه محور است که در مساحت ۳۲ هکتار در این شهرستان باید انجام شود.

یوسفی بیان داشت: آبخیزداری یک برنامه آینده نگرانه و یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.