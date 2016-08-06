به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، مشعل سی و یکمین دوره بازی های المپیک، با حضور نمایندگان کشورهای شرکت کننده در این بازی ها روشن شد. پیش از روشن شدن مشعل ابتدا «کارلوس آرتور نوزمن»، رئیس کمیته ملی المپیک برزیل و عضو کمیته بین المللی المپیک، و توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک در خصوص برگزاری رقابتها برای دقایقی صحبت کردند.

سپس مراسم با حضور گروه موسیقی پیگیری شد و پرچم بازی های المپیک به همراه پرچم کشور میزبان برزیل برافراخته شد. پس از آن دو ورزشکار مرد و زن برزیلی به نمایندگی از ورزشکاران به روی صحنه رفتند و بعد نوبت به رقص ملی برزیلی، سامبا، رسید.

در نهایت پس از مراسم شاد توام با موسیقی، مشعل المپیک وارد ورزشگاه شد و «گوستاوو کوئرتن»، تنیسور بازنشسته برزیلی آن را روشن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.