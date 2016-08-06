بازگشت ۱۰ معلم ایرانی از العین/ اعزام ۳۷۰ معلم به ۸۰ کشور دنیا

شاهین نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازگشت معلمان ایرانی از العین گفت: تعداد ۱۰ معلم از العین به ایران بازگشتند. امارت العین الان مدت مدیدی است که برای معلمان ما بطاقه کار صادر نمی کند به همین دلیل از معلمین ایرانی که اجازه کار در دبی و ابوظبی دارند استفاده می کنیم و همین امر نیز با مانع تراشی ادارات العین مواجه است.

وی افزود: با وجود اینکه معلمان ایرانی در کشور امارات ویزای اقامت دارند اما بطاقه کار برای آنان صادر نمی شود. اداره کار العین برای صدور بطاقه کار مانع تراشی می کند و از سویی اجازه نمی دهند معلمان مورد نیازمان را از امارت های دیگر تامین کنیم.

معاون امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش وپرورش اضافه کرد: همچنین برای اخذ جواز کار مدارس (رخصه) یک اداره جواز مدرسه را می خواهد و اداره ی دیگری که باید مجوز را بدهد این کار را علیرغم پیگیری های فراوان مسئولین ایرانی انجام نمی دهد.

وی تصریح کرد: این درحالیست که مدارس ما نمرات خوبی را در نظارت های انجام شده توسط اداره نظارت آموزشی دبی بهنام KHDA و اداره نظارت آموزشی ابوظبی به نام ADEK کسب کرده اند و همین موضوع نشان می دهد که مدارس ما در امارات همه قوانین آن کشور را رعایت می کنند.

معاون امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: در ملاقات با مسئولین دبی نیز بیان کرده ام، اگر در امارات در بحث تعلیم و تربیت نگاه تعلیم و تربیتی به مدارس ما وجود داشته باشد مدارس ما و معلمان ما در آنجا هیچ مشکلی ندارند و به خوبی از عهده وظایفشان بر می آیند و مدارس ما آمادگی دارند بین ضوابط نظام آموزشی خودمان و قوانین امارات تناسب منطقی را برقرار کنند. مشکل اینجاست که ما نمی دانیم با یکسری از کارشکنی های بی منطق چه کنیم؟



نوش آبای بیان کرد: در حال حاضر افتخارمان به عنوان یک ایرانی این است که در کشورمان به اتباع غیر مجاز اجازه تحصیل می دهیم اما آنان برای آموزش اتباع خارجی مجاز نیز مانع تراشی می کنند.

وی بیان کرد: ۴۰۰ معلم ایرانی در امارات متحده عربی مشغول به فعالیت هستند و تعداد ۴ هزار و ۸۰۰ نفر دانش آموز ایرانی نیز در این کشور تحصیل می کنند.

نوش آبادی تاکید کرد: هنگامی که برای معلمان ما بطاقه کار صادر نمی کنند با کمبود نیرو مواجه می شویم، مجبوریم تا ماموریت معلم هارا که ۲ ساله است تمدید کنیم در حالی که اگر بطاقه کار صادر شود نیروهای تازه نفس که دوره های آموزشی به روز را دیده اند، اعزام می کنیم.

معاون امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش وپرورش در پاسخ به پرسش دیگری درباره ی اعزام معلمان به کشورهای خارجی نیز بیان کرد: امسال تعداد ۳۷۰ معلم به ۸۰ کشور دنیا برای تدریس در ۱۲۶ مجتمع آموزشی اعزام می شوند.

وی بیان کرد: معلمان برگزیده از ۲۲ مرداد تا ۲۶ مرداد ماه آموزش قبل اعزام را در مرکز تربیت معلم نسیبه تهران می بینند.