به گزارش خبرنگار مهر، محمد قدیمی پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی برنامه های روز همدان که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، رسانه ها و سازمان های مردم نهاد برگزارشد، گفت: ۲۵ برنامه برای روز همدان در نظر گرفته شده و امیدواریم با برگزاری این برنامه ها با مشارکت مردم، در معرفی بهتر شهر همدان و مفاخر این شهر بکوشیم.

محمد قدیمی با بیان اینکه اگر کارها توسط مردم انجام شود، ماندگار خواهد شد، افزود: از تمام فرصت ها برای معرفی شهر همدان استفاده می کنیم اما حلقه مفقوده در همدان همگرایی است.

قدیمی با تبیین برنامه های روز همدان اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه عکس، ادای احترام به مقام شامخ بوعلی سینا، برگزاری جشن ازدواج، اجرای برنامه سوگند فارغ التحصیلان پزشکی، انجام بازی های سنتی در روز کارمند، برنامه ریزی برای تخفیف فیلم های سینمایی روی پرده در همدان، پوشش خبری برنامه ها در سطح گسترده، برگزاری مسابقات ورزشی و مسابقه نقاشی متری کودکان با همکاری تشکل های مردمی از جمله این برنامه ها خواهد بود.

وی برگزاری مسابقات برج هیجان، چیدمان ۱۴ هزار مهره دومینو با محوریت همدان و معرفی جاذبه های آن، رونمایی از ۳ جلد کتاب در زمینه هوش و خلاقیت از سوی خانه ریاضیات استاد غیور شهرداری را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و گفت: برگزاری برنامه شب رصدی و مسابقه موشک های آبی، برگزاری جشن ویژه روز همدان توسط شهرداری و برگزاری مسابقات دارت، آمادگی جسمانی، دوچرخه سواری، والیبال در ۴ نقطه از سطح شهر برنامه ریزی شده است.

وی اضافه کرد: برگزاری مراسم روز همدان ۳۰ مردادماه در فرهنگسرای ابن سینا در تهران، برپایی نمایشگاه گل و گیاه، بازدید از موزه تاریخ طبیعی به صورت رایگان، برگزاری تور پرنده نگری در شیرین سو، راه اندازی اتوبوس گردشگری برای بازدید از مراکز گردشگری و نور افشانی از دیگر ویژه برنامه های روز همدان است که با مشارکت دستگاه ها و نهادهای گوناگون برگزار می شود.

وی عنوان کرد: اگر مردم به شهر خود علاقه مند شوند از بروز بسیاری مشکلات جلوگیری می شود چراکه ظرفیت های خدادادی بسیاری در شهر همدان وجود دارد که ناشناخته مانده و باید به مردم معرفی شود.

افتتاح دبیرخانه روز همدان در یکی از فر هنگسراهای شهرداری

محمد قدیمی جایگاه همدان در پیشینه تمدنی ایران را ویژه و متمایز دانست و گفت: همدان به عنوان یکی از ۵ شهر گردشگری و تاریخی کشور مطرح است و با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود باید برای ملی شدن این روز برنامه‌ریزی های لازم صورت گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شهرداری همدان وجود آثار تاریخی و فرهنگی با قدمت چند هزار ساله در همدان و تپه هگمتانه، گنبد علویان، برج قربان، موزه تاریخ طبیعی، حمام قلعه، موزه مشاهیر، کتیبه های گنج نامه و جاذبه های طبیعی منحصر به فرد همدان را گواه بر جایگاه همدان در حوزه گردشگری کشور و دنیا دانست و تاکید کرد: برای جهانی شدن همدان و شناساندن پتانسیل ها دبیرخانه روز همدان در یکی از فر هنگسراهای شهرداری همدان افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه های هفته همدان در سال جاری با محوریت شهرداری برگزار خواهد شد خواستار هم افزایی و همگرایی بیشتر سازمان ها و نهادها در هر چه پربار برگزار شدن برنامه های روز همدان شد و عنوان کرد: تمام مراکز فرهنگی و علمی شهرداری همدان در برگزاری برنامه های این روز سهیم خواهند بود.

معاون خدمات شهری شهرداری همدان نیز در این جلسه روز همدان را فرصتی برای معرفی همدان در سطح ملی و کشوری دانست و گفت: با توجه به اینکه جذب توریست تاثیر بسزایی در اقتصاد شهر خواهد داشت سعی شده با برنامه های متنوع در این روز چهره تاریخی و فرهنگی همدان را نه تنها در کشور بلکه در دنیا بهتر معرفی کنیم.

مجید درویشی افزود: حضور شهروندان در برگزاری این برنامه نشاط و شور بیشتری را در سطح شهر به همراه خواهد داشت.

گل کاری پارک ها و فضاهای سبز شهری همدان

وی از گل کاری پارک ها و فضاهای سبز و تخفیف شهربازی نیز در هفته همدان خبر داد و گفت: معابر، خیابان ها و فضاهای شهری نیز آذین بندی خواهند شد.

کیوان الوندی، معاون صداوسیمای مرکز همدان نیز از آمادگی این سازمان در پخش برنامه ها به صورت محلی، کشوری و جهانی خبر داد.

سعید ترابیان رئیس هیئت مدیره دهکده تفریحی و توریستی گنجنامه نیز از تخفیف ۵۰ درصدی تله کابین در این هفته خبر داد.