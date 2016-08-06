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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۲۵

معاون شهردار همدان اعلام کرد:

برپایی جشن‌های دهه کرامت در بوستان‌های شهر همدان

برپایی جشن‌های دهه کرامت در بوستان‌های شهر همدان

همدان - معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان از برگزاری جشن های دهه کرامت در بوستان های شهر همدان خبر داد.

محمد قدیمی در گفتگو با مهر از برگزاری جشن‌های دهه کرامت در شهر همدان با مشارکت مجموعه فرهنگی «آل طه» خبر داد و گفت: طی ۱۲ شب جشن ویژه دهه کرامت در نقاط مختلف شهر همدان و بوستان های این شهر برگزار خواهد شد.

قدیمی مهمترین دستاورد این جشن ها را فرهنگ سازی و ایجاد عزمی همگانی برای بزرگداشت سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا(ع) و سالروز ولادت حضرت معصومه(س) در کشور دانست و افزود: نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از ارادتمندان و علاقمندان شمس الشموس در سراسر جهان این دهه را می شناسند و مناسبت های متبرک آن را گرامی می دارند.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان با تاکید براینکه تمام مفاهیم سازنده‌ای که در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی می‌شود، عنوان کرد: حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) کانون دعا و قرآن و نیایش است و با برگزاری این جشن ها از نماز مغرب و عشاء به بیان کرامات حضرت فاطمه معصومه (س) پرداخته می شود.

قدیمی بیان کرد: جشن های دهه کرامت با همکاری مجموعه فرهنگی «آل طه» برگزار می شود و مشارکت و یاری این مجموعه ها در سیر برگزاری این جشن ها فضای معنوی برنامه ها را ارتقا می بخشد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان گفت: جشن های دهه کرامت امروز و فردا ۱۶ و ۱۷ مردادماه در  محوطه امامزاده خضر(ع)، دوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ مردادماه در مجتمع تفریحی و توریستی عباس آباد، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مردادماه در میدان فلسطین و باغ ایرانی و شنبه و یکشنبه آینده ۲۳ و ۲۴ مرداد در پارک کودک همدان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3732851

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