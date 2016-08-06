محمد قدیمی در گفتگو با مهر از برگزاری جشن‌های دهه کرامت در شهر همدان با مشارکت مجموعه فرهنگی «آل طه» خبر داد و گفت: طی ۱۲ شب جشن ویژه دهه کرامت در نقاط مختلف شهر همدان و بوستان های این شهر برگزار خواهد شد.

قدیمی مهمترین دستاورد این جشن ها را فرهنگ سازی و ایجاد عزمی همگانی برای بزرگداشت سالروز ولادت با سعادت حضرت امام رضا(ع) و سالروز ولادت حضرت معصومه(س) در کشور دانست و افزود: نه تنها مردم ایران بلکه بسیاری از ارادتمندان و علاقمندان شمس الشموس در سراسر جهان این دهه را می شناسند و مناسبت های متبرک آن را گرامی می دارند.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان با تاکید براینکه تمام مفاهیم سازنده‌ای که در فرهنگ اسلامی داریم در این دهه تداعی می‌شود، عنوان کرد: حرم حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) کانون دعا و قرآن و نیایش است و با برگزاری این جشن ها از نماز مغرب و عشاء به بیان کرامات حضرت فاطمه معصومه (س) پرداخته می شود.

قدیمی بیان کرد: جشن های دهه کرامت با همکاری مجموعه فرهنگی «آل طه» برگزار می شود و مشارکت و یاری این مجموعه ها در سیر برگزاری این جشن ها فضای معنوی برنامه ها را ارتقا می بخشد.

معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری شهردار همدان گفت: جشن های دهه کرامت امروز و فردا ۱۶ و ۱۷ مردادماه در محوطه امامزاده خضر(ع)، دوشنبه و سه شنبه ۱۸ و ۱۹ مردادماه در مجتمع تفریحی و توریستی عباس آباد، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه ۲۰، ۲۱ و ۲۲ مردادماه در میدان فلسطین و باغ ایرانی و شنبه و یکشنبه آینده ۲۳ و ۲۴ مرداد در پارک کودک همدان برگزار خواهد شد.