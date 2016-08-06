رونق «رفتینگ» در چهارمحال وبختیاری/ زاینده رود میزبان قایقرانان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان چهارمحال و بختیاری با دارا بودن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فراوان ازجمله رودخانه‌های فراوان، ارتفاعات و کوهستان‌های بلند و.... بستری مناسب برای توسعه گردشگری ماجراجویانه در کشور است.

قایق‌سواری بر روی آب‌های خروشان یا رفتینگ یکی از ورزش‌های ماجراجویانه‌ای است که در این استان رواج یافته و موجب جذب گردشگر شده است.

قایق‌سواری در آب‌های خروشان یا رفتینگ، یکی از رشته‌های ورزشی و توریستی پرهیجان در جهان است که علاقه‌مندان زیادی دارد، قایقرانان حرفه‌ای باید سعی کنند در میان امواج خروشان رودخانه، بامهارت و فن‌های خود از میان آب‌های پرتلاطم به‌سلامت عبور کنند.

رفتینگ یکی از پرطرفدارترین شاخه‌های گردشگری بوده و شرکت‌های بسیاری در سراسر دنیا به‌صورت تخصصی اقدام به طراحی و اجرای این‌گونه سفرها می‌کنند.

در رفتینگ مسافران سوار بر قایق‌های مخصوص، ضمن لذت بردن از هیجان رویارویی با امواج رودخانه‌ها، از میان جنگل‌ها، کوه‌ها، دشت‌ها، مزارع، روستاها و ... گذر کرده و به تماشای مناظری می‌نشینند که با هیچ وسیله دیگری میسر نیست.

هر شخصی که دوستدار هیجان است می‌تواند به‌عنوان عضوی از گروه قایقرانان با استفاده از تجهیزات ویژه و با کمک راهنما این کار را تجربه کند و به همین دلیل رفتینگ روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند.

در استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه جریان داشتن دو رودخانه بزرگ کارون و زاینده‌رود، چند سالی است که ورزش رفتینگ موردتوجه قرارگرفته است.

اگرچه در سال‌های ابتدایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این رشته استقبال چندانی از این ورزش نشد اما هم‌اکنون دو رودخانه کارون( قسمت ارمند) و رودخانه زاینده‌رود میزبان خیل ورزشکاران و علاقه‌مندان این ورزش است.

رفتینگ در منطقه ارمند کارون چهارمحال و بختیاری بیشتر به‌صورت تورهایی از تهران و اصفهان، اجرا می‌شود و در حال حاضر تور رفتینگ ارمند بسیار شهرت پیداکرده است و همین امر سبب شده مسافران بسیاری وارد استان شوند.

اگرچه قیمت رفتینگ در ارمند بسیار بالا است و حدود ۱۲۰ هزار تومان از یک نفر برای یک‌بار رفتینگ در این رودخانه اخذ می شود اما استقبال خوبی از این ورزش در این رودخانه شده است.

در رودخانه زاینده‌رود نیز رفتینگ اجرا می‌شود که از روستاهای بالادست رودخانه، قایق رفتینگ ورزشکاران به آب انداخته می‌شود و ورزشکاران و علاقه‌مندان طول رودخانه زاینده‌رود را در میان باغات میوه طی می‌کنند.

قیمت رفتینگ در رودخانه زاینده‌رود پایین‌تر است و همین امر موجب استقبال بیشتر شده است.

افزایش ورود مسافر و گردشگر به چهارمحال و بختیاری به‌واسطه گرم شدن هوا در نقاط مختلف کشور ازجمله خوزستان موجب رونق ورزش رفتینگ در این استان شده است.

استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه شرایط توپوگرافی و خاص و وجود رودخانه خروشان بهترین استان کشور برای انجام ورزش رفتینگ است یکی از کارشناسان حوزه قایقرانی و رفتینگ در چهارمحال و بختیاری در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ورزش‌های ماجراجویانه ازجمله رفتینگ زمینه توسعه یک منطقه را فراهم می کنند.

مسلم طاهریان بابیان اینکه انجام ورزش‌های ماجراجویانه نیازمند ظرفیت‌هایی است که در کمتر نقاط کشور مشاهده می‌شود، اظهار داشت: به‌عنوان‌مثال اجرای ورزش رفتینگ نیازمند رودخانه خروشان است که مسلماً نمی‌توان این ورزش را در استان‌های کویری انجام داد و یا اینکه برای اجرای ورزش پاراگلایدر، وجود کوهستان‌های بلند و مرتفع نیاز است.

وی عنوان کرد: استان چهارمحال و بختیاری به‌واسطه شرایط توپوگرافی و خاص و وجود رودخانه های خروشان بهترین استان کشور برای انجام ورزش رفتینگ است.

این کارشناس ورزش رفتینگ تأکید کرد: باید از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده کرد.

وی تأکید کرد: هم‌اکنون تور رفتینگ ارمند شهرت پیداکرده و باید زمینه بهره‌گیری جوانان منطقه از این ظرفیت فراهم شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون تور رفتینگ ارمند توسط شرکت‌های خارج از استان اجرا می‌شود و درآمد این ورزش به استان‌های دیگر می‌رود.

طاهریان اظهار داشت: باید زمینه برای فعالیت جوانان چهارمحالی برای اجرای تورهای رفتینگ در این استان فراهم شود تا اشتغال برای جوانان استان فراهم شود.

یکی از ورزشکاران رفتینگ که از تهران به چهارمحال و بختیاری سفر کرده بود در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود زمینه انجام ورزش رفتینگ در این استان موجب سفر ما به چهارمحال و بختیاری شده است.

محمد صادق مقصودی عنوان کرد: این استان بسیار زیبا است و رودخانه زاینده رود واقعی را می توان در این استان مشاهده کرد.

وی بیان کرد: اجرای ورزش رفتینگ در رودخانه زاینده رود بسیار لذت بخش است و با هیچ تفریح و ورزش دیگری قابل مقایسه نیست.

هم‌اکنون وجود رودخانه زاینده‌رود زمینه انجام ورزش رفتینگ را در این شهرستان فراهم کرده است که این امر موجب اشتغال بسیاری از جوانان منطقه شده است فرماندار شهرستان سامان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود رودخانه زاینده‌رود در شهرستان سامان زمینه توسعه گردشگری را در این شهرستان فراهم کرده است.

سعید صالحی عنوان کرد: رودخانه زاینده‌رود یک نعمت بزرگ برای شهرستان سامان به شمار می‌رود که موجب رونق همه حوزه‌های مختلف گردشگری، باغبانی، ورزشی و... شده و این شهرستان را توسعه داده است.

وی عنوان کرد: هم‌اکنون وجود رودخانه زاینده‌رود زمینه انجام ورزش رفتینگ را در این شهرستان فراهم کرده که این امر موجب اشتغال بسیاری از جوانان منطقه نیز شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین مسافران چهارمحال و بختیاری در طول تابستان به شهرستان سامان سفر می کنند.