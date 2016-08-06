اجرای عمومی «شامی با یهودا» در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، واحد نمایش حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان نمایش «شامی با یهودا» به نویسندگی وکارگردانی شهرام میرزایی کردستانی را از امروز شنبه ۱۶ مرداد لغایت چهار شنبه ۲۰ مرداد ماه ۹۵ در محل سالن شماره ۲ پردیس سینمایی بهمن سنندج به اجرای عمومی می گذارد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ضمن اعلام این خبر گفت: در راستای حمایت از گروههای نمایشی و اجرای عمومی تولیدات هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی استان نمایش «شامی با یهودا» به نویسندگی و کارگردانی شهرام میرزایی کردستانی را به مدت ۵ روزدر سالن شماره ۲ پردیس سینما بهمن سنندج به اجرای عمومی می گذارد.

امین مرادی افزود: این نمایش از تولیدات حوزه هنری استان کردستان می باشد که در آن « صابر دل بینا »، « هانا مرادی» و «روزبه قبادی » به عنوان بازیگر ایفاء نقش می نمایند و « مسلم زارع » در بخش موسیقی، « شیلان برهانی » طراح صحنه و پوستر » در این نمایش ایفاء نقش می نمایند .

وی با اشاره به به برنامه های واحد نمایش حوزه هنری استان کردستان افزود: حمایت از گروه های نمایشی استان رسالت اصلی حوزه هنری است و در این زمینه تمام توان خود را درجهت تولید آثار ارزشمند مبتنی بر حفظ ارزش ها و معضلات اجتماعی به کار خواهیم بست .

مرادی افزود: نمایشنامه ها و طرح های ارسالی به واحد نمایش حوزه هنری در شورای نظارت وارزیابی واحد نمایش بررسی و در صورت تأیید در پروسه حمایتی واحد نمایش قرار می گیرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان گفت : در سالجاری علاوه بر برگزاری جشنواره های منطقه ای که به زودی فراخوان پنجمین جشنواره منطقه ای نمایشنامه خوانی «وتار» اعلام می گردد، تولید چندین اثر نمایشی براساس سیاست های محوری حوزه هنری در دستور کار قرار گرفته و انشاء ا... تا پایان سالجاری تولیدات حوزه هنری در این بخش به بیش از ۷ اثر خواهد رسید .

وی با دعوت از تمامی علاقمندان جهت دیدن این نمایش افزود: نمایش «شامی با یهودا » در ایام ذکر شده از ساعت ۱۸ الی ۱۹ در سالن شماره ۲ پردیس سینمای بهمن سنندج اجراء می گردد.