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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۳۱

صبح امروز؛

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری راور کرمان را تکان داد

زمین لرزه ۳.۱ ریشتری راور کرمان را تکان داد

کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر صبح امروز راور کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر راس ساعت شش و ۳۱ دقیقه صبح شنبه راور کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۱.۵۴۸ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۷۷۶ درجه رخ داد.

عمق کانون زمین لرزه گفته شده در هفت کیلومتری از سطح زمین است.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده است و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می آید.

یک سوم تلفات جانی ناشی از زمین لرزه طی صد سال اخیر به این استان تعلق دارد که بعد از زمین لرزه مهیب سال ۸۲ بم و تلفات سنگین جانی و مالی ناشی از این زمین لرزه اصول و استانداردهای ساخت و سازها در استان مورد توجه جدی قرار گرفت و به همین دلیل طی سال های اخیر شاهد کاهش میزان خسارات ناشی از زمین لرزه در استان کرمان هستیم.

کد مطلب 3732873

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