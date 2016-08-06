به گزارش خبرگزاری مهر، گروه اول کاروان وزنه برداری ایران برای شرکت در بازیهای المپیک ۲۰۱۶ وارد ریو شد. بر این اساس کیانوش رستمی در دسته ۸۵ کیلوگرم، سهراب مرادی، علی هاشمی در دسته ۹۴ کیلوگرم، احسان شریف احمدی ماساژور تیم ملی و سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی، بامداد امروز ( شنبه۱۶ مرداد) وارد ریو شدند.

همچنین محمدرضا براری وزنه بردار دسته ۱۰۵ کیلوگرم، بهدادسلیمی وزنه بردار فوق سنگین کشورمان و ایوان گارچیف مشاورفنی فدراسیون سه شنبه ۱۹ مرداد به برزیل اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.