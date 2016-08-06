اعلام نتایج هشتمین جشنواره دو سالانه تجسمی بسیج در استان کرمانشاه

صلاح الدین قره تپه در گفتگو با خبرنگار مهر، از داوری آثار ارسالی به هشتمین جشنواره دو سالانه تجسمی در استان کرمانشاه خبرداد و گفت: در مجموع ۱۶۱ اثر از ۵۵ هنرمند به دبیرخانه این جشنواره در استان ارسال شد که از این تعداد در مرحله اول انتخاب آثار ۱۱۰ اثر به بخش نمایشگاه جشنواره راه یافت.

وی افزود: آثار ارسالی در رشته های گرافیک، نگارگری، کاریکاتور و نقاشی به دبیرخانه جشنواره در استان ارسال شده و هنرمندان در یک ورکشاپ هنری نیز با یکدیگر رقابت کردند.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه تصریح کرد: مرحله دوم داوری ها در بخش «گرافیک» توسط فریبرز عباسیان، در بخش «نگارگری» توسط محمدرضا نیازی، در بخش «کاریکاتور» توسط حمید قالیجاری و در بخش «نقاشی» توسط محمدرضا محمدی پور و تحت نظر دو تن از داوران بخش سراسری این جشنواره انجام شد که طی آن آثار برتر انتخاب و معرفی شدند.

وی از معرفی سه اثر برتر در هر بخش خبرداد و گفت: البته در رشته نقاشی ۶ نفر در رتبه های اول تا پنجم به عنوان برگزیده معرفی و تقدیر می شوند و در هر بخش نیز دو نفر مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و تعداد تقدیری ها در بخش نقاشی سه نفر خواهد بود.

قره تپه در خصوص موضوع آثار نیز گفت: «فرهنگ حجاب و عفاف»، «سبک زندگی ایرانی اسلامی»، «افشای جنایت های گروهک های تکفیری» و «پاسداری حریم حرم وکربلا میقات عاشقانه ها» از جمله این موضوعات است.

وی خاطر نشان کرد: آثار منتخب به دبیرخانه کشوری جشنواره نیز ارسال می شود تا آثار مذکور از استان با سایر استان ها به رقابت گذاشته شود.

مسئول بسیج هنرمندان استان کرمانشاه در پایان هنر را بهترین ابزار برای انتقال ارزش ها عنوان و بر استفاده از این ابزار برای معرفی و تبیین ارزش ها در جامعه تاکید کرد.