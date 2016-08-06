اقتصادی کردن آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در اولویت قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان، محمد امین سازگارنژاد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جریان سفر خود به استان کردستان با اعضای هیئت مدیره کا نون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد و انجمن های صنفی شهرستان های استان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار سازگار نژاد با تاکید بر توجه ویژه به برگزاری آزمون های عملی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، گفت: متاسفانه در گذشته تمام انرژی خود را صرف آزمون های تئوری می کردیم و از روند برگزاری آزمون های عملی غافل بودیم و این در حالی است که ۷۵ درصد از نمرات نهایی یک داوطلب برای صدور گواهینامه را آزمون های عملی تامین می کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از نظام بخشی به آزمون های تعین صلاحیت حرفه ای داوطلبین خبر داد و گفت: سامان دادن به نظام برگزاری آزمون های تعیین صلاحیت حرفه ای موجب اعتبار بخشی بیش از پیش گواهینامه های مهارتی این سازمان خواهد شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: اقتصادی کردن و خودگردان نمودن آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سطح کشور از سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است و این سازمان با نگاه ویژه ای که به بخش خصوصی دارد خواستار رشد و تعالی بخش خصوصی با تعامل این بخش است .

وی از حذف آموزش های مجازی بخش دولتی با بخش خصوصی خبرداد و گفت: در راستای تقویت بخش خصوصی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور حذف آموزش های مجازی با بخش خصوصی را در اولویت کاری خود قرار داده است و این سازمان می کوشدتا پیش از پیش ارائه آموزش های مجازی را توسط بخش خصوصی اجرایی نماید.

در پایان اعضای هیئت مدیره با رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به بحث و تبادل تظر پرداختند و مشکلات خود را در راستای اجرایی نمودن سیاست های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با این مقام مسئول در میان گذاشتند.