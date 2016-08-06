  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۸:۴۴

اعلام آخرین وضعیت باشگاه استقلال؛

زمانی:احتمال دارد با وزیر جلسه داشته باشیم/باید این وضعیت جمع شود

زمانی:احتمال دارد با وزیر جلسه داشته باشیم/باید این وضعیت جمع شود

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال می‌گوید بعد از کناره گیری رضا حسنی‌خو، تکلیف استعفای سرپرست این باشگاه بعد از جلسه ای مشخص می‌شود که احتمالا وزیر ورزش هم در آن حضور دارد.

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استعفای رضا حسنی‌خو از سرپرستی باشگاه استقلال بعد از شکست این تیم مقابل صنعت نفت آبادان و وضعیت این باشگاه، گفت: قرار است جلسه‌ای داشته باشیم و بعد از آن جلسه درباره این مسائل صحبت خواهیم کرد.

وی درباره اینکه این جلسه قرار است چه زمانی و با حضور چه کسانی برگزار شود، تاکید کرد: اعضای هیات مدیره در این جلسه حضور خواهند داشت و ممکن است وزیر ورزش هم در این جلسه باشند. زمان این جلسه هنوز مشخص نیست ولی باید سریعتر این وضعیت جمع و جور شود.

عضو هیات مدیره در پایان درباره اینکه آیا هیات مدیره با استعفای حسنی خو موافقت خواهد کرد یا خیر؟ گفت: من با سایر اعضای هیات مدیره تماس تلفنی داشته‌ام و همه چیز بعد از جلسه‌ای که قرا راست به زودی برگزار شود، مشخص خواهد شد.

کد مطلب 3732887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها