زمانی:احتمال دارد با وزیر جلسه داشته باشیم/باید این وضعیت جمع شود

حسن زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استعفای رضا حسنی‌خو از سرپرستی باشگاه استقلال بعد از شکست این تیم مقابل صنعت نفت آبادان و وضعیت این باشگاه، گفت: قرار است جلسه‌ای داشته باشیم و بعد از آن جلسه درباره این مسائل صحبت خواهیم کرد.

وی درباره اینکه این جلسه قرار است چه زمانی و با حضور چه کسانی برگزار شود، تاکید کرد: اعضای هیات مدیره در این جلسه حضور خواهند داشت و ممکن است وزیر ورزش هم در این جلسه باشند. زمان این جلسه هنوز مشخص نیست ولی باید سریعتر این وضعیت جمع و جور شود.

عضو هیات مدیره در پایان درباره اینکه آیا هیات مدیره با استعفای حسنی خو موافقت خواهد کرد یا خیر؟ گفت: من با سایر اعضای هیات مدیره تماس تلفنی داشته‌ام و همه چیز بعد از جلسه‌ای که قرا راست به زودی برگزار شود، مشخص خواهد شد.