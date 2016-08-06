دکتر پیام کبیری مدیر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در رتبه بندی اخیر، سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شیراز و شهید بهشتی به ترتیب رتبههای اول تا سوم کشوری را در گروه علوم پزشکی کسب کرده اند.
وی یادآور شد: همچنین دانشگاههای علوم پزشکی شاهرود، ایلام، رفسنجان، ارتش، شیراز و سمنان رشد بیش از ۳۰ درصدی را نسبت به رتبه قبلی خود نشان دادهاند.
کبیری خاطرنشان کرد: این نتایج که در نظام رتبه بندی وبومتریکس قابل مشاهده است، حاکی از آن است از ۴۹ دانشگاه علوم پزشکی کشور در این نظام رتبه بندی، ۶۳ درصد آنها بهبود رتبه جهانی داشتهاند.
مدیر مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اظهار داشت: این نظام رتبهبندی در ماه جولای ۲۰۱۶ منتشر شده و به ارزیابی حضور پژوهشی و آموزشی دانشگاهها در وب از طریق وب سایتهای دانشگاهی آنان میپردازد.
کبیری تاکید کرد: ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه، مجموع تعداد فایلهای PowerPoint،Word وPDF موجود در وب سایت دانشگاه، تعداد مقالات کیفی دانشگاه قرارگرفته در بین ۱۰ درصد مقالات پُراستناد موضوع مربوطه در سایت SCImago و تعداد لینکهای داده شده به سایت دانشگاه، ارزیابی و رتبهبندی میشوند.
نظر شما