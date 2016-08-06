به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا براری در خصوص آخرین تمرینات تیم ملی وزنه برداری ایران گفت: تمرینات با سرمربیگری سجاد انوشیروانی خیلی خوب پیش رفت و طبق برنامه ریزی قبلی کادر فنی، آماده اعزام به برزیل محل برگزاری بازی های المپیک می شوم.

وی در خصوص اعلام استارت لیست دسته ۱۰۵ کیلوگرم رقابتهای المپیک، تاکید کرد: هدفم دستیابی به مدال خوشرنگ المپیک است. با اینکه دراستارت لیست جایگاه خوبی ندارم ولی در گذشته و مسابقات بین المللی هم با این رکورد ورودی در گروه(A) به مقامی شایسته در مسابقات دست یافته‌ام.

قهرمان آسیا در خصوص شناخت از حریفانش تصریح کرد: از رقبای خود شناختی زیادی دارم. روسلان نورالدینف ازبک و مارتیروسیان ارمنستانی حریفان قدرتمندی در این وزن هستند. با تمام توان به جنگ این وزنه‌برداران عنوان‌دار می روم و ترسی از آنها ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره بازیهای المپیک با حضور بیش از ۱۰ هزار ورزشکار از ۲۰۶ کشور از ۱۵ تا ۳۱ مردادماه به میزبانی شهر ریودوژانیرو برزیل برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ایران در دوره قبل که به میزبانی لندن برگزار شد با کسب ۱۲ مدال (۴ طلا، ۵ نقره و ۳ برنز) به عنوان هفدهمی دست پیدا کرد.