ولی الله شجاع پوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: شورایاران حقیقتا یک ظرفیت و پتانسیل بزرگی هستند که اگر به درستی هدایت و مدیریت شوند هم می‌تواند همیاران خوبی برای اعضای شورای شهر باشند و هم همکاران خوبی برای مدیریت شهری و مدیران مناطق و نواحی باشند.

وی اضافه کرد: همه ما می‌دانیم تهران یک ابرشهری است که عرض و طول آن شاید قابل احصا نباشد. این شهر بی‌قواره و بی‌اندازه ۳۱ عضو شورا دارد که همین اعضا در یک دوره ۴ساله فرصت سرکشی حتی برای یک بار به همه پهنه‌ها ندارند. لذا شورایاران به عنوان حلقه وصل بین مردم، محلات و اعضای شورای شهر نیروی کارشناس و به رایگانی هستند که می‌توانند بسیار موثر باشند و کمک کنند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اینکه این ظرفیت بزرگ را از قوه به فعل درآوریم، نیاز به طراحی یک سیستم است. ارتباط ما با شورایاری‌ها بخشی در ستاد هماهنگی صورت می‌گیرد که بخش سیستمی است و برخی از اعضای شورای شهر به نیابت از تمام اعضای شورای شهر در آن عضو هستند و بعد از رای گیری جانشین همه اعضای شورا در آن جا می‌شوند.

شجاع پوریان با اشاره به فعالیت اعضای شورای اسلامی شهر گفت: به دلیل مشغله‌های اعضای شورای شهر به صورت انفرادی، به غیر از جلسات و نشست‌ها، فرصت چندانی برای ارتباط خوب و تعریف شده‌ای با شورایارن مناطق و محلات ندارند و به همین دلیل باید آیین‌نامه نظام انتخاباتی اعضای شورایاری و چگونگی فعالیت و ارتباطات شان با تغییرات و روزآمدشدن تنظیم شود تا از این ظرفیت استفاده حداکثری شود.

وی افزود: متاسفانه الان ارتباط موجود متناسب با ظرفیت شورایاری‌ها زیاد قوی نیست و به ابتکارات شخصی اعضا محدود می‌شود. اگر خود عضو نخواهد وقت بگذارد و ارتباطش را گسترش کند، ما خیلی تعریف یا نظام خاصی را برای آن پیش بینی نکردیم. این خلا را باید رفع کنیم.