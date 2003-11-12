مراسم معارفه مدير جديد شبكه دو سيما برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، مراسم معارفه دكتر رضا پور حسين مدير جديد شبكه دو سيما، صبح شنبه بيست و سوم آبان ماه در محل اين شبكه برگزار مي شود.

دكتر پورحسين پيش از اين به عنوان قائم مقام معاون سيما فعاليت مي كرد و قبل از آن نيز به مدت دو سال مدير شبكه چهار سيما بود و يكي از متوليان اصلي برپايي همايش چهره هاي ماندگار به شمار مي رود.

گفتني است مجتبي مشيري مدير قبلي شبكه دو سيما كه قرار است پس از اين به عنوان مدير شركت فرهنگي - هنري «صبا» فعاليت كند، شنبه طي مراسمي مورد تقدير قرار مي گيرد.

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