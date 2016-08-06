میانگین بارندگی در خراسان جنوبی ۳۴ درصد کاهش یافت

علیرضا خندان رو در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار کرد: همچنین میانگین بارندگی خراسان جنوبی نسبت به دوره بلند مدت نیز ۴۲ درصد کاهش داشته است.

وی با اشاره به وضعیت جوی هوای استان در ۲۴ ساعت آینده، بیان کرد: آسمان صاف تا کمی ابری با وزش تندباد را برای هوای خراسان جنوبی پیش بینی می کنیم.

خندان رو ادامه داد: در نوار شرقی استان نیز، باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گرد و خاک را پیش رو خواهیم داشت.

وی دمای فعلی بیرجند را ۲۵ درجه سانتی گراد دانست و افزود: در ۲۴ ساعت آینده، کاهش جزئی دمای این شهرستان را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه، قاین و بیرجند با ۱۶ درجه سانتیگراد سردترین و طبس با ۴۰ درجه سانتیگراد گرم ترین مناطق بوده اند.