نباید پرداخت های نجومی پزشکان را کوچک جلوه داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، محمد شریفی مقدم گفت: با وجودی که برخی نمایندگان مجلس نسبت به پرداخت حقوق های چند صدمیلیون تومانی وزارت بهداشت به پزشکان اعتراض کردند، اما سخنگوی دولت رسیدگی به موضوع پرداختی هایی مانند کارانه پزشکان در بخش دولتی را به شورای حقوق و دستمزد سپرده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس سقف حقوق ماهانه مدیران و مسئولان را ۱۲ میلیون تومان اعلام کردند اما پزشکان همچنان مستثنی هستند.

شریفی مقدم با بیان اینکه بیشترین پرداخت غیر متعارف از نظر کمی به پزشکان وزارت بهداشت مربوط است نه مدیران بیمه ها و بانک ها ادامه داد: اما در افکار عمومی کمتر به این موضوع توجه شده و سخنگوی دولت هم رسیدگی به این موضوع را به آینده موکول کرده است.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور افزود: اگر متوسط دریافتی پزشکان ۱۴ میلیون تومان باشد که این رقم هم بالا است اما بدون شک هزاران پزشک متخصص در وزارت بهداشت بالای ۳۰ میلیون تومان دریافتی دارند که به لحاظ کیفیت بیشترین حقوق غیرمتعارف را دارند.

شریفی مقدم افزود: نباید این رقم های بزرگ را کوچک جلوه داد و از این نظر احساس خطر می شود که رسیدگی به کارانه پزشکان توسط گروه دیگردر آینده انجام شود.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه دانشکده های پزشکی هم در مورد کارانه پزشکان گزارش خلاف قانون داده اند گفت: باید حقوق متعارف برای پزشکان تعریف شود تا تکلیف پرداخت های نجومی مشخص شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور اظهارداشت: آماری که اکنون از حقوق پزشکان اعلام می شود بسیار فریبنده است و باید گروههای پزشکی یعنی پزشکان متخصص، پزشکان اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی ، پزشک عمومی و گروه حراجی تفکیک شودند تا پرداخت ها مشخص شود.

وی با بیان اینکه وزارت بهداشت دلیل این پرداخت های غیرمتعارف را کارانه و دستمزد قانونی پزشکان می داند گفت: اما باید سقف دریافتی تمام مدیران یکسان باشد و نظام پرداخت و طرح کارانه که برای دهه ۵۰ میلادی است و اکنون کاملا منسوخ شده اصلاح شود تا پزشکان از نظر کمی و کیفی رقم های نجومی دریافت نکنند.