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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۷

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز/ محور گناوه- گچساران بازگشایی شد

ترافیک نیمه سنگین در محور هراز/ محور گناوه- گچساران بازگشایی شد

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور از بازگشایی محور گناوه به گچساران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک، باند جنوبی آزادراه کرج- قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در محور هراز محدوده‌های پارک جنگلی آمل در نارنجستان، ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور، وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است. 

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است. 

سرهنگ رحمانی بیان کرد: محور گناوه- گچساران که به دلیل آتش‌سوزی داخل شرکت گاز از ساعت ۱:۴۵ دقیقه بامداد مسدود شده بود، ساعت ۶صبح امروز بازگشایی شد. 

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ- شاهرود بسته است؛ همچنین محور فیروزکوه محدود شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.

کد مطلب 3732911

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