ترافیک نیمه سنگین در محور هراز/ محور گناوه- گچساران بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ نادر رحمانی گفت: طبق آخرین گزارشات دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌ اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران از پل فردیس تا پل کلاک، باند جنوبی آزادراه کرج- قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و در محور هراز محدوده‌های پارک جنگلی آمل در نارنجستان، ترافیک نیمه سنگین و در سایر جاده‌ها و معابر کشور، وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر همین اساس در تمامی راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی بیان کرد: محور گناوه- گچساران که به دلیل آتش‌سوزی داخل شرکت گاز از ساعت ۱:۴۵ دقیقه بامداد مسدود شده بود، ساعت ۶صبح امروز بازگشایی شد.

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور بیان کرد: کمربندی دهلران، محور فرعی اولنگ- شاهرود بسته است؛ همچنین محور فیروزکوه محدود شمبله تا پل سلطانی تا ۱۷ شهریور از شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ مسدود است.