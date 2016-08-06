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۱۶ مرداد ۱۳۹۵، ۹:۱۲

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه:

کرمانشاه عنوان نخست اسکیت ماراتن قهرمانی کشور را کسب کرد

کرمانشاه عنوان نخست اسکیت ماراتن قهرمانی کشور را کسب کرد

کرمانشاه- رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه گفت: تیم کرمانشاه قهرمان مسابقات اسکیت ماراتن کشور شد و تیم‌های اراک و اصفهان به ترتیب دوم و سوم شدند.

سامان شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رقابت‌های اسکیت ورزشی قهرمانی ماراتن کشور با معرفی نفرات برتر در کرمانشاه به کار خود پایان داد.

وی بلوار طاقبستان کرمانشاه را محل برگزاری این رویداد ورزشی عنوان کرد و افزود: در این مسابقات برترین‌های اسکیت سراسر کشور در سه رده جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان حضور داشتند.

شیرزادی با اشاره به طی ۷ مسیر و مسافت ۴۲ کیلومتر در این مسابقات از سوی ورزشکاران گقت: سطح این دوره از رقابت‌ها بسیار بالا و آمادگی ورزشکاران نیز خیلی خوب بود.

وی با اشاره به در پیش بودن مسابقات جهانی چین در شهریور امسال گفت: در پایان این مسابقات کرمانشاه عنوان نخست تیمی را بدست آورد و تیم‌های اسکیت اراک و اصفهان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

شیرزادی همچنین بیان کرد: در رده سنی جوانان امیر بهزادی از چهار محال و بختیاری، کیارش شاه محمدی از اراک و علی ولیخانی از اصفهان  به اردوی تیم ملی راه یافتند.

وی افزود: در رده بزرگسالان نیز محمد صالحی و فرشید شایان از کرمانشاه و یوسف حجتی از اصفهان به اردوهای تیم ملی راه پیدا کردند.

کد مطلب 3732913

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