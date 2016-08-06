پنجشنبه‌ و جمعه ‌بازار در جنگل قائم کرمان برپا می شود

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعامل با دیگر واحدهای شهرداری خبر داد و اظهار کرد: طبق توافق با سازمان میادین میوه و تره‌بار، مقرر شده در محل جنگل قائم، هر هفته پنجشنبه‌ بازار و جمعه ‌بازار برپا شود.

سیف‌الهی افزود: همچنین طی همکاری با سازمان مدیریت پسماند در زمینه‌ تولید ورمی‌کمپوست، کود ورمی‌کمپوست تولیدشده توسط سازمان مدیریت پسماند خریداری می‌شود.

وی از مذاکره با هلال‌احمر برای فرا گرفتن آموزش‌های هشت ساعته و ۳۲ ساعته‌ این نهاد خبر داد و تصریح کرد: همچنین آموزش‌های تخصصی و حرفه‌ای کشاورزی به‌صورت روزانه برای بخش خصوصی، پیمان‌کاران و ناظران در حال برگزاری است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان با اشاره به توافق با سازمان آتش‌نشانی در خصوص آموزش نیروهای فضای سبز اظهار کرد: ۷۰۰ نیروی سازمان پارک‌ها و فضای سبز، در سطح شهر پراکنده هستند و در صورت فراگرفتن آموزش‌های لازم، می‌توانند در مواقع بحران و حادثه به‌عنوان امدادرسان پیشتاز به مصدومان کمک کنند.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری کرمان گفت: اجرای طرح محله‌ سبز، مدرسه‌ سبز و ارگان سبز برای افزایش مشارکت شهروندان کرمانی است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های همیار سبز و شهروند سبز افزود: در راستای اجرای این طرح، مهدهای کودک و همچنین شهروندان، آموزش‌های رایگان پرورش گل‌وگیاه و هم‌چنین آموزش‌های شهروندی را فرا می‌گیرند تا پس از فرا گرفتن این آموزش‌ها، داخل خانه و آپارتمان خود گلدان‌های گل تولید کنند و یا به سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری بفروشند.