شهرستان دالاهو میزبان خادمین و پرچم حرم رضوی می شود

حشمت‌الله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرستان دالاهو برای اولین بار به مناسبت هفته کرامت میزبان پرچم آقا علی بن موسی الرضا(ع) خواهد بود و خادمین حرم مطهر رضوی به همراه این پرچم روز یکشنبه هفدهم مرداد در این شهرستان حضور خواهند یافت.

معاون فرماندار شهرستان دالاهو از مردم دالاهو برای استقبال از پرچم حرم رضوی دعوت به عمل آورد و افزود: از مردم شریف دالاهو استدعا دارم به استقبال پرچم و خادم رضوی بروند و آنان که امکان زیارت غریب خراسان را ندارند مهمان این پرچم عزیز و خادم حرم رضوی باشند.

رضایی همچنین در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهوری برای شهرستان دالاهو افزود: شهرستان دالاهو به تازگی از بخش به شهرستان بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال ۸۴ به شهرستان تبدیل شد و از نظر زیرساختی همان امکانات بخشی بر این شهرستان حاکم بوده علی رغم اینکه مسئولان ادوار گذشته در حد وسع و اعتبارات خدمات ارزنده‌ای ارائه دادند.

وی افزود: پروژه‌هایی از جمله طرح‌های آبی در باغات کرندغرب را داریم شهر کرند را به عنوان باغ شهر می‌شناسند اما متاسفانه خشکسالی سنوات گذشته باعث شده این باغات خشک شود اما با پیگیری‌ها فاز نخست این پروژه انجام شده و فاز دوم را پیشنهاد دادیم.

رضایی رفع مشکل تامین آب شهر کرند را از پروژه‌های در دست بررسی عنوان کرد و گفت: دو سد مخزنی آزادی و زمکان در این شهرستان دارای پتانسیل‌های بالایی برای اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار در منطقه هستند.

معاون فرماندار شهرستان دالاهو همچنین بیان کرد: شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان تازه تشکیل شده و بعد از توزیع اعتبارات، پروژه‌ها را به تفکیک به اطلاع مردم خواهیم رساند.