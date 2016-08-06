«سرتاج عزیز» خواستار کمک سازمان پزشکان بدون مرز به مردم کشمیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه پاکستان طی نامه ای به رئیس سازمان پزشکان بدون مرز از این سازمان خواست تا برای درمان و کمک به مردم کشمیر، امکانات لازم را فراهم آورند.

سرتاج عزیز در این نامه به ویژه بر علاج چشم زخمیان این درگیری ها تاکید کرده است، چرا که بیشتر مردم بیگناه در این درگیریها از ناحیه چشم آسیب دیده و تعدا زیادی نیز بینایی خود را از دست داده اند.

وی در این نامه همچنین نوشت که بیمارستانهای کشمیر به دلیل افزایش زخمی ها و از دحام بیش از حد قادر به پاسخگویی به مردم نیستند.

لازم به ذکر است که در درگیریهایی که از بیش از ۲۰ روز گذشته در این ایالت آغاز شده است دست کم ۷۴ نفر شهید و بیش از پنج هزار نفر زخمی شده اند.