نسرین رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال امید دختر استان قم که در مسابقات قهرمانی کشور در صومعه سرا حضور پیدا کرده است موفق شد در گام نخست تیم اردبیل را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کند.
وی افزود: شاگردان ندا زمانی در این مسابقه در ست نخست ۲۵ بر ۲۰ اردبیل را شکست دادند و در دومین ست نیز با ارائه یک بازی کاملاً برتر ۲۵ بر ۱۱ حریف خود را شکست دادند. برتری ۲۵ بر ۱۴ قمیها در ست سوم پیروزی ۳ بر صفر را برای تیم والیبال دختران قم رقم زد.
نایب رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: تیم والیبال قم در گروه دوم مسابقات با تیمهای قزوین، اردبیل، گیلان کردستان هم گروه شده است در حالی که در گروه اول این مسابقات یزد، هرمزگان، کرمانشاه، سمنان و ایلام حاضر هستند.
رامین بیان داشت: والیبالیستهای قمی امروز در دومین گام برابر تیم قزوین برگزار میکند و در نهایت در صورت کسب عنوان اول یا دوم مرحله گروهی راهی دور نیمه نهایی این مسابقات خواهد شد.
وی عنوان کرد: فاطمه ایل سعادتمند، مریم عابدینی، فاطمه امیری، زهرا قلیچ خانی، فرزانه شکوه، هانیه محمدی، زهرا نقاش، زهرا میرزا رضایی. زینب فرزانگان، زهرا زمانی، زینب دادگو و منیره کاظمی فر بازیکنان تیم والیبال قم را در این مسابقات تشکیل میدهند.
نایب رئیس هیئت والیبال استان قم تصریح کرد: ندا زمانی سرمربی این تیم است که سال گذشته همراه با تیم والیبال بزرگسالان صنایع شیمیایی ایرانیان توانست در لیگ دسته اول کشور به مقام سوم رسیده و راهی سوپر لیگ والیبال بانوان کشور شود.
در مسابقات والیبال امیدهای کشور؛
تیم والیبال بانوان قم برابر اردبیل به پیروزی رسید
قم - نایب رئیس هیئت والیبال استان قم گفت: تیم والیبال بانوان قم در مسابقات والیبال امیدهای کشور در نخستین گام از سد اردبیل عبور کرد.
نسرین رامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال امید دختر استان قم که در مسابقات قهرمانی کشور در صومعه سرا حضور پیدا کرده است موفق شد در گام نخست تیم اردبیل را با نتیجه ۳ بر صفر مغلوب کند.
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