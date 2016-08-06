بازدید استاندار کرمانشاه از پروژه های مهم عمرانی و گردشگری استان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه روز گذشته جمعه از پروژه های مسیر گردشگری ایران باستان (بیستون – طاق بستان)، قطار شهری کرمانشاه و بازیافت زباله و نخاله شهری بازدید کرد.

رازانی در این بازدیدها پیرامون تونل قطار شهری کرمانشاه گفت: مرحله نخست پروژه قطار شهری کرمانشاه به صورت هوایی و در فاز دوم به صورت تونل زیرزمینی اجرا می شود.

استاندار کرمانشاه عنوان کرد: قرارگاه خاتم الانبیاء مرحله دوم این پروژه یعنی اجرای تونل میدان آزادی تا میدان فردوسی را اجرا خواهد کرد.

مسیر قطار سبک شهری کرمانشاه از میدان معلم تا میدان فردوسی به طول ۱۳ کیلومتر است که برای این مسیر ۱۳ ایستگاه در نظر گرفته شده است. در این میان ۶.۵ کیلومتر به صورت روگذر و در ادامه از سه راه ۲۲ بهمن تا انتهای مسیر به صورت زیرگذر و تونل احداث خواهد شد.

کرمانشاه جزو معدود شهرهایی است که طرح بازیافت زباله دارد

استاندار کرمانشاه پیرامون مجموعه بازیافت زباله و نخاله ساختمانی اظهار کرد: شهر کرمانشاه جز معدود شهرهای کشور است که زباله های آن بازیافت می شود.

این مدیر ارشد افزود: هم اکنون طرح بازیافت نخاله های ساختمانی به صورت آزمایشی در کرمانشاه در حال اجراست.

استاندار کرمانشاه در ادامه از مسیر گردشگری ایران باستان (بیستون – طاق بستان) بازدید کرد. وی در این برنامه از مجتمع تفریحی و فرهنگی رخش و مجموعه آثار تاریخی بیستون بازدید کرد و از نزدیک به بررسی قابلیت های توریستی اماکن و مجموعه های مختلف پرداخت.

ابرپروژه مسیر گردشگری ایران باستان به طول ۲۵ کیلومتر - حدفاصل میان دو مجموعه بزرگ تاریخی بیستون تا طاق بستان - است که توسط دکتر رازانی استاندار کرمانشاه ارایه شده و در سفر رئیس جمهور به کرمانشاه نیز از جمله پروژه های مورد تاکید دکتر روحانی بود.

در این بازدید بازدید کاری ۷ ساعته معاونین عمرانی و اقتصادی استاندار، شهردار کرمانشاه و تعدادی از مدیران ستادی استانداری و مدیران میراث فرهنگی و گردشگری حضور داشتند.