پذیرش دانشجو در یک دوره ویژه دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آیین نامه آموزشی دوره MD-Ph.D مصوب چهل و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، دانشجویان پزشکی که مقطع کارآموزی را گذرانده اند و دارای شرایط اعلام شده باشند می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

این دانشجویان برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پذیرفته می شوند. دوره MD-Ph.D به دوره ای اطلاق می شود که دانشجویان پزشکی دارای معدل بالا می توانند در رشته های دکتری تخصصی علوم پایه نیز شرکت کنند و همزمان دو مدرک دریافت کنند.

کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقطع علوم پایه، با کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه، کسب معدل بالاتر از ۱۶ در مقاطع پاتوفیزیولوژی و کاراموزی با کسب حداقل ۸۰ درصد از نمره میانگین نمرات ۵ درصد اول دانشگاه در آزمون جامع پیش کارورزی و کسب معدل کل بالاتر از ۱۵ در مقاطع علوم پایه، پاتوفیزیولوژی و کارآموزی از جمله شرایط پذیرش است.

دانشجویان متقاضی این دوره نباید مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی داشته باشند.

دانشجویان باید مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا شروع دوره در مهر ماه ۹۵ کارورزی حداقل چهاربخش ماژور (داخلی، جراحی، کودکان و زنان و زایمان) را گذرانده باشند.

رشته های مورد پذیرش شامل انفورماتیک پزشکی، باکتری شناسی پزشکی، پزشکی مولکولی، زیست فناوری پزشکی، ژنتیک پزشکی و علوم تغذیه هستند که در یک هر یک از این رشته ها یک نفر پذیرفته می شود.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا ۲۰ مردادماه فرصت دارند با مراجعه به اداره آموزش دانشکده پزشکی در این دوره ثبت نام کنند.

داوطلبین واجد شرایط به مرحله مصاحبه علمی- تخصصی معرفی می گردند. ملاک پذیرش نهایی براساس ۸۰ درصد معدل کل و ۲۰ درصد نمره مصاحبه بوده و اولویت با رتبه های برتر خواهد بود.

پذیرفته شدگان دوره از حمایت و مساعدت های آموزشی و اداری برخوردار خواهند بود.

به دانش آموختگان این دوره، دانشنامه MD و Ph.D اعطا می شود و دانش آموختگان می توانند از مزایای دانش آموختگان دوره های دکتری تخصصی (Ph.D) و دانش آموختگان دوره دکتری عمومی پزشکی استفاده کنند.