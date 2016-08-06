آتش سوزی کوه های راستوند شازند مهار شد/ ۶۰ هکتار مرتع سوخت

مصطفی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۹ عصر روز جمعه وقوع حریق در کوه های راستوند شهرستان شازند اعلام شد که بلافاصله نیروهای آتش نشانی به محل اعزام شدند اما به علت گستردگی دامنه آتش، مهار آن تا بامداد روز شنبه به طول انجامید.

وی در مورد علت وقوع این آتش سوزی و گمانه زنی های انجام شده مبنی بر اینکه آتش از پسماندهای منطقه به مراتع کشیده شده نیز بیان کرد: با توجه به فاصله منطقه تخلیه پسماندها تا منطقه آغاز آتش سوزی امکان این مسئله وجود ندارد اما به طور قطع این حریق بر اثر عوامل انسانی و سهل انگاری رخ داده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شازند گفت: با وجود دامنه گسترده حریق در منطقه اعزام نیرو از نهادهای مختلف و همچنین کمکهای مردمی سبب شد که بتوانیم حریق را اطفاء کنیم.

محمدی افزود: برآورد اولیه از میزان خسارت وارد شده و منطقه آسیب دیده از حریق بیش از ۶۰ هکتار است.

کوهپایه های راستوند علاوه بر پوشش مرتعی، یک زیستگاه طبیعی برای حیواناتی ازجمله کبک، مار و سایر خزندگان است.